Nowa gra w PS Plus z poważnym błędem. Platyny nie odblokujesz

Jeśli jesteś jednym z tych graczy, którzy instalują nowe tytuły z PS Plus Extra z nadzieją na kolejną platynę do kolekcji – mamy złą wiadomość. Humankind, turowa strategia w stylu Civilization, właśnie pojawiła się w ofercie Sony… ale z bugiem, który od lat psuje zabawę łowcom trofeów. I wszystko wskazuje na to, że tak już zostanie.

Gra z PS Plus z dużym problemem. Chodzi o trofea

Humankind od studia Amplitude pojawiło się na PlayStation 5 w maju i niemal od razu trafiło do katalogu PS Plus Extra. Gra pozwala prowadzić własną cywilizację przez sześć epok ludzkości – brzmi świetnie, prawda? Problem w tym, że dla graczy, którzy lubią zdobywać trofea, gra zamienia się w istny koszmar. Sześć trofeów – w tym platyna – od samego początku są niemożliwe do odblokowania.

Według portalu TrueTrophies, poniższe osiągnięcia nie działają od premiery gry w 2021 roku:

Nec pluribus impar (Platyna) – Osiągnij wszystko… o ile system na to pozwoli.

– Osiągnij wszystko… o ile system na to pozwoli. Wonder-Full (Złoto) – Zbuduj wszystkie cuda kulturowe

– Zbuduj wszystkie cuda kulturowe Polymath (Brąz) – Odkryj całą siatkę technologii

– Odkryj całą siatkę technologii Landstalker (Brąz) – Zdominuj przynajmniej połowę mapy

– Zdominuj przynajmniej połowę mapy Nerdopolis (Brąz) – Produkuj 1000 nauki na turę w jednym mieście

– Produkuj 1000 nauki na turę w jednym mieście One True Faith (Brąz) – Zgromadź 8 imperiów pod swoją religią

Gracze próbują, kombinują, poświęcają dziesiątki godzin… i nic. System po prostu nie zalicza postępów.

Gra była już dostępna na Game Passie, pojawiła się też w rozdawnictwie Epic Games. Ale przez cztery lata nikt z zespołu deweloperskiego nie naprawił bugów z trofeami – i wygląda na to, że już nie zamierza. Niektórzy podejrzewają, że problemem mogą być błędnie oznaczone dane zapisów jako „modowane”. Inni zgłaszają, że dostali osiągnięcia… za nic. Krótko mówiąc: gra działa jak chce, a trofea to rosyjska ruletka.

Dla części graczy trofea to tylko ozdobnik. Ale dla wielu – to konkretny cel, źródło motywacji, coś, co nadaje sens grindowi i eksploracji. Są gracze, którzy grają tylko po to, by zdobyć platynę. I dla nich sytuacja z Humankind to nie tylko bug – to brak szacunku.

Źródło: gamerant.com