Horizon Forbidden West na wideo. Zobaczcie najciekawsze mechaniki, które mogliście przegapić

Twórcy Horizon Forbidden West podzielili się w sieci garścią krótkich nagrań z rozgrywki ze swojej produkcji. Widać na nich między innymi różne sposoby walki Aloy oraz masę dopracowanych animacji.

Poniższe wideo pochodzą z wpisu na blogu PlayStation, w którym deweloperzy z Guerilla Games omawiają garść nowych mechanik z nadchodzącej gry. Wszystkie filmiki zebrałem poniżej. Zobaczcie, co takiego bohaterka pokaże w nowej odsłonie swoich przygód. Jest to garść urywków, które mogliście wcześniej zaobserwować w pokaźnym gameplay’u. Jednak nie każdy może mieć blisko 20 minut wolnego czasu na obejrzenie go, a poniżej znajdziecie stosowne streszczenie.

Muszę przyznać, że Horizon Forbidden West, podobnie jak poprzedniczka, zapowiada się na naprawdę przepiękną grę. Nie mam na myśli tylko otaczającego krajobrazu, ale także masy świetnie zrobionych animacji. Widać to szczególnie podczas ładowania specjalnego ładunku do broni bohaterki. Podoba mi się również jej sposób opadania dzięki cybernetycznej lotni, choć nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jakby to miało działać w rzeczywistości.

Premiera kontynuacji przygód spod rąk Guerilla Games odbędzie się 18 lutego 2022 roku. Gra zadebiutuje wyłącznie na PS4 i PS5, choć niewykluczone jest, że może kiedyś pojawi się również na PC, co spotkało w przeszłości Horizon Zero Dawn.