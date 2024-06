Chociaż od premiery Hogwarts Legacy minął już grubo ponad rok, to gra w sklepach nadal radzi sobie świetnie. Produkcja osadzona w popularnym uniwersum powróciła na szczyt listy sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Co więcej, udało się jej zdetronizować naprawdę udaną produkcję od Nintendo, która dopiero co trafiła na rynek. Czarodzieje trzymają się mocno.