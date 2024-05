W tej cenie warto kupić pudełkowe Hogwarts Legacy. Gra, która pokonała Call of Duty

I choćby właśnie z tych dwóch powodów warto zainteresować się kupnem tej produkcji. Obecnie pudełkowe wydania na konsole możecie nabyć znacznie taniej, dzięki promocji w RTV Euro AGD! Pamiętajcie, że gra pod względem popularności wygrała z Call of Duty, a to samo w sobie o czymś świadczy.

W tej cenie to jak znalezienie skarbu!

Od momentu debiutu produkcja Avalanche Software już sporo potaniała – tego nie da się ukryć. Edycję PC w wielu różnych sklepach z kluczami cyfrowymi jesteśmy w stanie zgarnąć sporo taniej, ale nie da się tego samego powiedzieć o graczach na konsolach. I to tych, którym naprawdę zależy na kolekcjonowaniu gier. Dlatego cieszy, że tak atrakcyjna cena pojawiła się na wydanie fizyczne, dzięki czemu nie tylko przeżyjecie przygodę (czarodziejskiego) życia, ale i będziecie mieć kolejne pudło do kolekcji!

Z tym że najwięksi fani Harry’ego Pottera zapewne już dawno przeszli tę przygodę i o niej zapomnieli. Pozostali gracze mogli nie być jednak przekonani do tej produkcji. W końcu mamy do czynienia z grą akcji nasyconą elementami RPG w otwartym świecie. Nie jest to jednak kolejna kalka wszelkich open world’ów. Choć i tak możemy liczyć na mnóstwo zawartości, w tym dogłębną eksplorację mapy, nie będziemy raczej czuć znużenia.

A przynajmniej ja nie czułem – pisze to człowiek ekstremalnie wycieńczony kolejnymi sandboxami od Ubisoftu i tym podobnymi produkcjami. Hogwarts Legacy ma z nimi sporo wspólnego, lecz klimat i zaprezentowany świat to coś naprawdę wyjątkowego. Poza tym ze świecą szukać drugą grę AAA osadzoną w otwartym świecie, w której to właśnie zaklęcia i czarodziejstwo gra tak kluczową rolę. To nie jest żaden Wiedźmin czy Assassin’s Creed!

Prócz całkiem ciekawej fabuły i przepięknego otwartego światu wypełnionego pokładami klimatu, znajdziemy tu choćby walkę. Ta jest dość ciekawa, bo naprawdę pozwala nam na zabijanie przeciwników (Avada Kedavra i te sprawy), ale w pełni odbywa się za pomocą magii. Większość gier umożliwia nam strzelanie z karabinów lub siekanie bronią białą – mało która oferuje zdobycie doświadczenia w walce różdżką. I do tego robi to dobrze!

Gdzie kupić Hogwarts Legacy taniej?

Obecnie grę od Avalanche Software możecie kupić na promocji w RTV Euro AGD. Wszystkie zawarte poniżej oferty to wydania pudełkowe.

Co ważne – możecie liczyć na darmową dostawę! Aby zasięgnąć więcej informacji o samej grze, polecam lekturę naszej recenzji.