Hogwarts Legacy powraca! Twórcy zapowiedzili nowość, która zadowoli fanów gry

Nadchodzi Hogwarts Legacy: Edycja Kompletna

Jeżeli wciąż mało wam magicznych przygód w wirtualnym Hogwarcie, to mamy dla was świetne wieści. Twórcy potwierdzili, że przygotowują Hogwarts Legacy Definitive Edition – nową, kompletną wersję gry, która zostanie wzbogacona o masę zawartości. Wśród niej znajdą się DLC, które mocno wpłyną na długość rozgrywki. Dodatki pozwolą nam wykonać nowe misje fabularne, co przełożyć się ma na aż kilkanaście godzin dodatkowej zabawy. To cieszy, bo już podstawka była naprawdę świetna.

Na razie nie znamy dokładnej zawartości, ani też konkretnej daty premiery. Nowa wersja gry ma pojawić się na rynku już w przyszłym roku. Same DLC będą oczywiście dostępne do kupienia osobno, jeżeli już posiadacie oryginalną wersję gry.

A coś mi podpowiada, że na pewno ją macie. Tytuł był jedną z najciekawszych gier ubiegłego roku, która do tej pory rozeszła się w nakładzie ponad 24 milionów egzemplarzy. To świetny i w pełni zasłużony wynik.

