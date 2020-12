Hitman 3 – pokazano początkową scenę z gry

W internecie pojawiło się kolejne wideo z ostatniej części nowej trylogii o Hitmanie. Filmik prezentuje początek historii.

Ostatnimi czasy IO Interactive chętnie dzieli się z fanami materiałami z gry o łysym zabójcy. I nic dziwnego, skoro „trójka” trafi do sklepów już za miesiąc. Na najnowszym filmiku nie uświadczymy ani grama rozgrywki, ale za to dane nam jest rzucić okiem na scenę otwierającą opowieść. Na materiale Agent 47 gości w Arabii Saudyjskiej, a później wyskakuje z samolotu i trafia do Dubaju.

Jeśli chodzi o inne ciekawe informacje na temat Hitmana, kilka dni temu pisaliśmy o świeżym filmiku z gameplayem, który skupia się na metodach eliminacji wrogów. Interesującym może się również wydać fakt, że IO Interactive poinformowało ostatnio o swoim nowym projekcie, w którym główną postacią będzie fikcyjny szpieg James Bond. Niestety na razie nie wiadomo, na jakie platformy trafi gra o roboczym tytule Project 007 i na kiedy planowana jest jej premiera. Niemniej na dzień dzisiejszy wydaje się, że to się może udać.

Hitman 3 zadebiutuje 20 stycznia 2021 i od tej pory ma grasować na PC, PS4, PS5, Xboksie One i Series S/X. Fani będą mogli również liczyć na kieszonkową wersję produkcji – w planach jest bowiem wydanie „trójki” na Nintendo Switcha. Dokładnej daty premiery na przenośną konsolę jeszcze nie wskazano.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.