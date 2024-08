Astrologowie ogłaszają… nowe “Hirołsy”. Powraca kultowa seria

Chyba nikt się nie spodziewał, ale każdy tego chciał – Heroes of Might and Magic: Olden Era oficjalnie powstaje i będzie to kolejną częścią tej uwielbianej serii!

Graliście kiedyś w “hirołsy”? No błagam, wiem, że głupio pytam! Dla wielu Millenialsów to wręcz gra dzieciństwa lub słodkie wspomnienie dawnych lat. Nie liczyło się nic, tylko nasza kraina i nasze podboje.

Heroes of Might and Magic: Olden Era oficjalnie

Seria jednak nie dawała rady jechać po równym torze przez cały swój czas. Na wiele lat została w zasadzie zapomniana. Ostatnią “pełnoprawną” częścią cyklu było niestety dość średnio przyjęte Might & Magic Heroes VII. Ubisoft ogarnął wtedy, że nie ma chyba sensu próbować dalej, skoro nie wyszło i na bardzo długi czas było o grach cicho. Marka jednak powraca! Nowa część ma wyjść we wczesnym dostępie w 2025 roku – 10 lat po wydaniu “siódemki” i 30 lat od pierwszej części.

Heroes of Might and Magic: Olden Era to przede wszystkim wielki powrót do korzeni cyklu, a w szczególności oda do “trójki” – bodaj jednej z najbardziej kultowych gier w historii. Ubisoft powierzył prace studiu Unfrozen, które doskonale zdaje sobie rzekomo sprawę z tego, czego oczekują fani. Tym razem chcą również, aby i nowi gracze nie poczuli się pominięci. Dlatego też wybierzemy się w przeszłość, a gra stanowi prequel pierwszej części. To z kolei pozwoli na dość kreatywne podejście nie tylko do historii, ale również i mechanik w grze.

Nadal mówimy o strategii turowej, która składać ma się na dwa osobne filary rozgrywki. W pierwszym jako bohater będziemy budować miasta i twierdze, zarządzać naszą armią oraz ją rozwijać i eksplorować kontynent. W drugim stanie do potyczek zbrojnych z siłami przeciwnika.

Rozszerzając klasyczne podstawy serii, Olden Era wprowadzi szereg nowych funkcji: Gracze będą mieli większą kontrolę nad tym, jak awansują bohaterów i ich frakcje, na przykład dzięki zdolnościom specyficznym dla frakcji, nowym systemom nauki umiejętności i zaklęć magicznych oraz artefaktom, które teraz zapewniają bonusy, jeśli gracze wyposażą więcej niż jeden element z zestawu. – obiecuje Unfrozen

Gra ma oferować dość sporo zabawy – tryb kampanii dla pojedynczego gracza oraz mapy solo. Do tego możliwość rozgrywki wieloosobowej (dla maksymalnie ośmiu graczy). Będzie też możliwość losowego tworzenia map oraz ich edytor. Twórcy wprowadzają również Arenę – nowy tryb, dzięki któremu każdy rzuci się w wir walki. Wiemy też, że powrócą znane frakcje – Świątynia, lud Sylvan Fey, mroczne elfy, nieumarli z Necropolis oraz Rój. Ostatnia frakcja zostanie ujawniona później.

Źródło: Ubisoft