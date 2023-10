HBO Max znika też z Polski. Szykuje się rewolucja, wiemy kiedy

Usługa dotychczas znana Polakom jako HBO Max dobiega końca. Jej miejsce zajmie po prostu MAX, a my wiemy, kiedy trafi do Europy.

HBO Max jest jedną z najpopularniejszych platform streamingowych w naszym kraju. Zachęca subskrybentów bogatą ofertą kina niezależnego, a także najnowszych kinowych produkcji, w tym ze stajni Discovery, HBO, Cartoon Network, Warner Bros. i wielu więcej. Po części to jednak już koniec tej usługi także w naszym kraju. Z drugiej strony to dopiero początek czegoś zupełnie nowego.

Kiedy MAX zastąpi HBO Max w Polsce?

Platforma MAX zastąpiła HBO Max już jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Jest to nowa usługa stanowiąca połączenie oferty Discovery+ i HBO Max, która oferuje potencjalnie jeszcze więcej atrakcji. Wiadomo było, że MAX zastąpi dotychczasową opcję globalnie, ale nie znaliśmy konkretnych dat.

W krajach nordyckich i w Holandii, na Półwyspie Iberyjskim i reszcie krajów Europy Środkowo-wschodniej MAX ma zadebiutować wiosną 2024 roku. Tak, tyczy się to również Polski. Na razie nie znamy szczegółów, ale zmiany zapewne będą wdrażane cyklicznie. Czekamy na więcej informacji, szczególnie związanych z aktualnymi subskrybentami. Nie wiemy, czy będą oni mogli zachować konto i czy mogą liczyć na transfer subskrypcji. W Ameryce subskrybenci mogli liczyć na bardzo „płynną” konwersję. Nie musieli zmieniać danych, więc spodziewamy się, że podobnie będzie także w Europie.

W krajach, w których działają stacje grupy Warner Bros. Discovery, będzie możliwa transmisja na żywo tychże stacji. W Polsce jest to choćby TVN, ale ma on dwie platformy – Player.pl i VOD.pl. Co ciekawe, oprócz dodatkowych programów, w tym dokumentalnych i kulinarnych, MAX oferować ma również dostęp do transmisji na żywo kanałów Eurosport, które transmitują m.in.wyścig kolarski Tour de France oraz Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.