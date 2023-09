Kultowa seria horrorów Halloween może doczekać się serialu od A24

Pierwsza część Halloween wyznaczyła długi i niezwykle obszerny cykl filmowych horrorów. John Carpenter rozpoczął serię, która dobiegła końca wraz z trylogią od Davida Gordona Green’a. Halloween Ends podobno raz na zawsze miało zakończyć wątek walki Laurie Strode z Michaelem Myersem. Czy faktycznie tak się stało? Być może i tak, ale istnieje spora szansa, że sama marka wcale się na tym nie skończy.

Obecnie właścicielem praw filmowych do tego IP jest Malek Akkad’s Trancas International Films, a współwłaścicielem jest Miramax. Mimo to Miramax wraz z niezwykle popularnym studiem A24 starają się obecnie o uzyskanie praw do serialu. Jak donosi Bloody Disgusting, odbywa się „ogromna wojna licytacyjna o prawa telewizyjne” do marki Halloween. Podobno w tym momencie w ofercie przoduje A24.

Co ciekawe, A24 może już teraz pochwalić się inną kultową marką horrorów w formie telewizyjnego serialu. W 2024 roku ma zadebiutować Crystal Lake oparty na franczyzie Piątek 13-go.

Halloween w formie serialu brzmi atrakcyjnie, chyba że będzie to kolejna iteracja kultowej potyczki siostry z bratem. Wtedy wszystko zależy od scenarzystów i chęci wywrócenia uniwersum do góry nogami. Cokolwiek by się nie działo, jeżeli powstałyby nowe filmy z serii, w prace i tak zaangażowane będzie Miramax. Dysponują bowiem częściowo prawami filmowymi do marki. Z pewnością możemy spodziewać się, że Michael Myers powróci.