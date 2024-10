Za darmo od PlayStation. Dziwny prezent na Halloween

Halloween jest tuż za rogiem i założę się, że wielu z Was również złapie za nóż i zaatakuje dynię, rzeźbiąc w niej duchy, koty i inne kreatury. Tymczasem PlayStation postanowiło wspomóc nasze dyniowe szaleństwa, udostępniając mały prezencik. I może to trochę dziwne, ponieważ każdy samodzielnie mógłby sobie coś takiego zorganizować, ale cóż… skoro jest gotowiec za darmo, to bierzemy.

Halloween – tak świętuje marka PlayStation

Gracze otrzymują halloweenowe wiadomości od PlayStation, w których firma po pierwsze zachęca do zapoznania się z najstraszniejszymi horrorami na PS5 oraz PS4. Na polecanej liście nie zabrakło The Last of Us Part II Remastered, Until Dawn czy The Quarry. Pełny spis znajdziecie na oficjalnej stronie japońskiego giganta.

Ponadto firma przypomina o trwającej wyprzedaży z okazji Halloween w PS Store, która trwa do 2 listopada. My oczywiście już tam zajrzeliśmy i wybraliśmy specjalnie dla Was najlepsze gry za małą kasę. Oto link do zestawienia:

No i na koniec obiecana niespodzianka. Tym razem nie jest ona do pobrania, a do… wydrukowania. PlayStation udostępnia na swojej stronie Szablony uśmiechniętej dyni w stylu PlayStation. Jak tłumaczy w mailach do graczy: Pobierz kolekcję darmowych wzorów inspirowanych PlayStation i wytnij je w dyniach, żeby nadać tej Halloweenowej tradycji trochę gamingowego sznytu. Ktoś chce gamingową dynię, niech uderza po szablony pod ten adres.

Źródło: PlayStation