Half-Life za darmo, ale coś nie wyszło. Valve robi dziwaczne rzeczy

Valve nie słynie z wylewności i raczej rzadko wyjaśnia swoim użytkownikom wszystkie działania, akcje i plany. Tak jest też tym razem, bo firma nie skomentowała i nie wyjaśniła, czemu Half-Life był przez chwilę darmowy, a potem… już nie. Po przyjrzeniu się sprawie możemy dojść do wniosku, że korporacja zorganizowała bardzo dziwną akcję promocyjną. Albo to błąd i wszystko wróci do normy.

Firma przygotowuje się na obchody 25-lecia serii zapoczątkowanej w 1998 roku. Mówimy o prawdziwym ówczesnym przełomie i tytule wyznaczającym jakość FPS-ów na kolejne dziesiątki lat. Nic więc dziwnego, że trafił na naszą listę najlepszych gier z lat 90. W każdym razie tytuł można było zdobyć za darmo, najpewniej z tej właśnie okazji. Gracze, którzy wczoraj zajrzeli na kartę produktu na Steam, ujrzeli przycisk umożliwiający jej odbiór za darmo.

Half-Life za darmo, a… jednak nie

Wszystko super, ale trwało to jedynie kilkadziesiąt minut, po czym sytuacja wróciła do normy. Gra nadal kosztuje 35,99 zł, a gracze, którzy spóźnili się na akcję, zastanawiają się, o co tu chodzi. Być może był to błąd i firma zaliczyła falstart? Wszak w informacjach dało się przeczytać, że oferta obowiązuje do 20 listopada 2023 roku.

Widniała tam też następująca informacja: „Oferta trwa do wyczerpania zapasów. Gry otrzymane podczas promocji tego typu nie przyznają kart kolekcjonerskich Steam”. Sugeruje to, że Valve chciało rozdawać grę w ograniczonym nakładzie. Tylko czemu nakład ten był aż tak katastrofalnie mały? Czyżby firma nie znała potencjału swojej własnej społeczności?

No cóż, nie wiemy, co wydarzy się dalej. Z pewnością jednak grę będziecie mogli kupić za grosze w trakcie zbliżającej się jesiennej wyprzedaży.