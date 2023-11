Trzymajcie portfele, niebawem kolejna wielka wyprzedaż na Steam

Wbrew pozorom, jesień nie kończy się wcale wraz z końcem października, choć wtedy zdecydowanie dobiega końca ta „piękna” i kolorowa jesień. Teraz jest pochmurno, zimno i – szczerze mówiąc – nieco smutno. Na osłodę przychodzi więc Wam Valve, które już niedługo startuje z tegoroczną, kolejną już odsłoną swojego cyklicznego polowania na promocje.

Jak pokazuje nam SteamDB, Valve najpewniej wkrótce zacznie „teasować” gry, które trafią na promocje. Wszystko dlatego, że Jesienna Wyprzedaż Steam 2023 rozpocznie się już 21 listopada tego roku i potrwa do 28 listopada. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale można spodziewać się setek – jeżeli nie tysięcy – obniżek i innych świetnych okazji.

Z pewnością wrócimy do Was, gdy tylko pojawi się więcej konkretów. Start promocyjnego wydarzenia będzie stanowił także świetną okazję na to, aby przejrzeć katalog w poszukiwaniu najlepszych ofert. Część z nich może pojawiać się w naszym dziale Promocje.

Warto pamiętać, że to niejedyna wyprzedaż na platformie, jaka rozpocznie się jeszcze w tym roku. 21 grudnia 2023, czyli równo miesiąc po starcie najbliższego wydarzenia, można liczyć na Zimową Wyprzedaż. Także nie powinniście martwić się o to, że coś przegapicie, bo wkrótce będzie kolejna okazja, aby to nadrobić. Zgaduję jednak, że pojawią się przedmioty do profili graczy limitowane czasowo.