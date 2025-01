Valve ukrywa Half-Life 3 na Steam? Zapowiedź wydaje się coraz bliższa

Gracze natrafili na kolejną sugestię, że Valve faktycznie szykuje coś związanego z Half-Life 3. Firma ma bowiem dwa tytuły w swoich “nadchodzących” premierach. Jeden to Deadlock, a drugi…

Deadlock to całkiem niezła strzelanka stanowiąca połączenie hero shooterów z gatunkiem MOBA. W grę można zagrać – o ile dysponuje się zaproszeniem od jakiegokolwiek członka testów lub samych deweloperów. Ograłem ją przez pewien czas i istnieje szansa, że Valve ma w przygotowaniu kolejny hit. Wszyscy i tak doskonale wiemy, że wcale nie na to gracze czekają najbardziej.

Half-Life 3 już na Steam?

Znane osobistości związane z Valve lub też przynoszące regularnie “odkopane” ze Steam dane, od dawna twierdzą, że Half-Life 3 jakiejś formie faktycznie istnieje. Dzięki wielu wzmiankom choćby w silniku Source 2, udało się nawet dokopać do tego, co gra może finalnie oferować. Niedawno w temacie wypowiedział się niejako jeden z aktorów głosowych, użyczający swoich strun głosowych postaci G-Mana. Tak, zdaje się on sugerować, że w 2025 roku coś się wydarzy. Za mało?

Deweloperzy również od dawna twierdzą, że chętni wróciliby do tej marki, a i Gabe Newell wcale nie wykluczał powstania jej kolejnej odsłony. Poza tym sukces Half-Life: Alyx dość jednoznacznie pokazuje, że gracze są spragnieni. I być może w końcu dostaną coś na ten głód. Na Reddicie uważni gracze zwrócili uwagę na ciekawą informację widniejącą na Steam.

W zakładce “nadchodzące premiery” od Valve widnieją zindeksowane dwie gry. Przy czym wyświetla się tylko jedna, wspomniane wyżej Deadlock. Druga najwyraźniej została “ukryta” przed wścibskimi graczami. Szybko pojawiły się teorie, że chodzić tu może o karty podarunkowe na Steam. Wcześniej faktycznie wyświetlały się w tej samej zakładce, przy czym zastępowały nawet Deadlock. Teraz jednak już ich tam nie ma, więc można bezpiecznie założyć, że chodzi o coś innego. Z uwagi na ostatnie pogłoski, dla wielu osób to po prostu… Half-Life 3.

Gra-mem może więc faktycznie istnieć, a jej zapowiedź nadchodzi wielkimi krokami. Patrząc na ostatnie rewelacje i przecieki, naprawdę historyczne wydarzenie mogłoby nastąpić.

