Nowe poszlaki na temat tajemniczej gry Valve na Steam

Silnie jak nigdy wiele osób wierzy, że Valve tworzy obecnie Half-Life 3. Od lat nieustannie pojawiają się przecieki w tej sprawie, choć nigdy nie doczekaliśmy się niczego oficjalnego ani nawet wiarygodnych, nieoficjalnych materiałów. Tak czy inaczej, gracze wierzą, że w tym roku nastąpić może kompletne zatrzęsienie rynkiem gamingowym, a dla niektórych – dojdzie do tego jeszcze szybciej.

Tajemnicza gra Valve na Steam, odcinek 2

Jak pisaliśmy już wcześniej, w bazie danych Steam pojawił się nowy wpis wprost od deweloperów z Valve. Do zasobów platformy trafiła jakaś gra, choć nie wiadomo, co tak naprawdę nią jest. Od razu zaczęto spekulować, że może to być coś związanego z Deadlock albo DOTA 2. Szczególnie że projekt otrzymał również osobny serwer. Jeden odkrywców wpisu w bazie danych szybko stwierdził, że to najpewniej ma związek właśnie z popularną grą MOBA. Szybko jednak zdementował poprzednie słowa.

/u/Stannis_Loyalist znalazł appID 3488080 (związany z ukrytą grą i serwerem Valve) i wspomniał o tym w komentarzu do innego wątku. Po tym, jak stało się to viralem, omyłkowo powiedziano mu, że jest to związane z DOTA 2 i obalił własną plotkę, dopóki nie powiedziano mu, że informacje o DOTA 2 były tylko domysłem, a on opublikował aktualizację, aby obalić swoje dementi. – czytamy na Reddicie

No i tu zaczynają się schody, bo nic więcej nie wiemy. Tyle tylko, że z całą pewnością nie możemy być pewni, czymże ten projekt jest. Nawet autor znaleziska zdementował poprzednie zdementowanie, że chodzi o DOTA 2, ale nie oznacza to, że o tę grę… nie chodzi (tak, wiem, skomplikowane). Oczywiście znów odżywa zainteresowanie wokół możliwej zapowiedzi Half-Life 3.

Źródło: Reddit