Najlepsze telewizory do 10 000 zł. Modele dla najbardziej wymagających

Jakie są najlepsze telewizory do 10 000 zł? Złośliwy mógłby powiedzieć, że każdy w tym przedziale cenowym jest wart uwagi, bo ciężko zawieść oczekiwania. Tak naprawdę jednak to właśnie w tej cenie trzeba uważać szczególnie, bo można natknąć się na wiele sprzętów, które niekoniecznie spełnią swoje zadanie dla najbardziej wymagających graczy czy fanów filmów albo seriali. Dlatego też przedstawiamy top 10 telewizorów w cenie od 9 000 do 10 000 złotych!

10 000 złotych to już wiele, ale przecież wiele osób szuka czegoś doskonałego. Modeli telewizorów, które nie tylko spełnią obietnice dostarczenia nam rewolucyjnych wręcz wrażeń, ale i zaskoczą czymś jeszcze. Niezależnie od tego, czy jesteście graczami, czy nie, wybrane poniżej propozycje spełnią swoje zadanie i to z dużą nawiązką.

Zobacz też: Najlepsze telewizory do 9000 złotych. TV w sam raz do gier, filmów i seriali

Najlepsze telewizory do 10 000 zł – jak wybrać?

Odwieczne pytanie jest niezwykle skomplikowane, a zarazem proste jak barszcz. No bo przecież trzeba wiedzieć, w jaki sposób wybrać telewizor. W teorii na to, czy dany model okaże się właśnie tym jedynym urządzeniem dla nas, wpływa wiele czynników. W praktyce jednak są dwie sprawy, o których warto pamiętać. Przede wszystkim taka kategoria cenowa niemal gwarantuje, że każda poniższa propozycja będzie na niezwykle wysokim poziomie i spełni swoje zadanie, niezależnie od przeznaczenia.

Nadal trzeba mimo wszystko wiedzieć, jak przeanalizować poniższą listę. Każdy może szukać telewizora do innych celów – oglądania sportu, grania w gry na konsoli, oglądania kinowych nowości czy też po prostu siedzenia przed klasyczną telewizją. Cokolwiek by to nie było, trzeba dokładnie zastanowić się, na czym nam zależy i dopiero wtedy wybrać konkretny TV z propozycji z listy. Starałem się dopasować ją tak, aby niezależnie od przeznaczenia, telewizory te okazały się jak najlepsze w stosunku jakość do ceny. A skoro ta jest dość wysoka, to i jakość proporcjonalnie rośnie.

Czym jest telewizor do gamingu?

Jeśli szukacie modelu telewizora do gamingu, musicie mieć zagwarantować wsparcie najnowszych i niezbędnych funkcji dla graczy – dedykowany tryb gry, który automatycznie przełączy TV do odpowiednich ustawień, wsparcie HDMI 2.1 i wszystkiego, co z nim związane, czyli ulepszeń takich jak ALLM (tryb niższego opóźnienia), nowoczesny HDR czy VRR (likwiduje „przycięcia” obrazu).

Kluczowa jest również częstotliwość odświeżania. 60 Hz niby wystarczy, ale znacznie płynniej będzie przy choćby 100 – 120 Hz, choć to akurat zależy od sprzętu i gry. Przy obcowaniu z PS5 czy Xbox Series X polecam raczej trzymać się górnego przedziału, a w razie czego i tak będziecie przygotowani na kolejną generację. No, w teorii, bo przecież szczegółów na temat PS6 jeszcze nie znamy.

Tutaj znajdziecie wszystkie zestawienia w każdym przedziale cenowym i poradnik zakupowy telewizorów do filmów, seriali i gamingu!

Najlepsze telewizory do 10 000 zł – top 10 modeli:

Jedyny model od LG nie znalazł się w tym zestawieniu przypadkowo, bo mówimy o świetnym urządzeniu, do tego oferującym przekątną, obok której ciężko przejść obojętnie. Za niemal równie 10 tysięcy złotych dostajemy świetne urządzenie z 86 calami z matrycą wykonaną w technologii QNED z ekranem 4K UHD. Nanoemisyjne diody kwantowe mogą nie być znajome każdemu, kto to czyta, więc w skrócie wyjaśnię tylko, że chodzi o dobrze znane każdemu panele LCD, wzbogacone o technologie NanoCell i Quantum Dot. W teorii mówimy o matrycach lepszych od OLED i LCD, niejako łączących oba te rozwiązania.

Najnowszy model, który debiutuje już niebawem (w momencie pisania tego artykułu) to urządzenie, którego nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Nowości w segmencie telewizorów jest sporo, ale jednocześnie wiele z nich to modele co najwyżej “delikatnie” ulepszone. W tym wypadku mówimy o naprawdę dopracowanym sprzęcie, przede wszystkim dla graczy. Technologie Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync, złącze HDMI 2.1 wraz z odświeżaniem do 144 Hz gwarantują dobrą zabawę, nawet mimo stosunkowo małego ekranu (być może do pokoju dziecka albo sypialni?).

Nie mogło tu zabraknąć urządzenia powstałego z myślą o fanach immersji i klimatu, niezależnie od tego, czy mówimy o grach, czy filmach. Technologia Ambilight gwarantująca oświetlenie diodami LED ściany za telewizorem w barwach wyświetlanych przy rogach ekranu jest czymś naprawdę wspaniałym, choć początkowo może wydawać się byle “pierdółką”. Do tego wsparcie trybu dla graczy, 120 Hz, ekran o przekątnej 65 cali – wszystko, czego tak naprawdę potrzeba od świetnego urządzenia.

TCL bardzo lubi zaskakiwać, a za sprawą modelu 98C69B zaskoczyła chyba wszystkich. 98 cali to potężny ekran, absolutnie diabelskie urządzenie, które zajmie słuszne miejsce w salonie, a być może nawet i cały salon, spychając domowników w kąt. Żartuję trochę, ale jeśli macie sporo przestrzeni, nie sposób nie skusić się na takie rozwiązanie. Zwłaszcza że w tym wypadku idzie za nim również świetna jakość obrazu, zdecydowanie wręcz “za dobra” jak na tak wielki ekran. 4K HDR PRO 600 i Quantum Dot gwarantują zachowanie ostrości i “koloru” obrazu w niemal każdej sytuacji, a rozwiązanie MEMC TCL czyni go świetnym do gier czy… sportu.

Kolejny TCL pozornie nie różni się aż tak bardzo od modelu powyżej. Przede wszystkim tu również znajdziemy 98 cali, pełne wsparcie HDR 10+ i kilka innych kluczowych funkcji. Różnica polega tak naprawdę na odświeżaniu ekranu na poziomie 60 Hz, co może nie być wystarczające dla wielu graczy. Z tego powodu delikatnie (ale czym jest 50 złotych przy niemal 10 tysiącach?) bardziej skłaniałbym się ku 98C69B, chyba że akurat szukacie czegoś do filmów i seriali. W takim wypadku omawiane tu urządzenie potencjalnie może zaoferować nieco lepszą głębię koloru.

Hisense, znany wszystkim chiński producent, także nie bierze jeńców. Za niemal równe 10 tysięcy złotych (bez grosza) dostaniemy 85 cali czystego dobra, idealnie wypełnionych przemyślanymi technologiami, dzięki którym można polecić go zarówno graczom, jak i fanom filmów czy seriali. 144 Hz, świetna matryca MiniLED z naprawdę dobrą jakością obrazu w stosunku do przekątnej oraz tona funkcji dedykowanych graczom czynią to urządzenie jednym z najrozsądniejszych na rynku TV MiniLED.

Przechodzimy do ulubieńca wielu klientów i zarazem producenta, któremu warto zaufać. Głównie dlatego, że telewizory marki Samsung słyną nie tylko z jakości, ale i względnej bezawaryjności. Kolejne dwie propozycje poniżej na tej liście również stanowią tego idealny przykład. Czym jednak wyróżnia się QE77S85D? Przede wszystkim sporym ekranem 77 cali z idealnym kompromisem między wielkością a jakością. To drugie gwarantuje również bodaj najlepsze na rynku skalowanie do 4K, niezależnie od tego, co akurat oglądacie.

W delikatnie niższej cenie możecie wyposażyć się w model większy, z praktycznie niezauważalnymi różnicami. Dostrzegą je chyba głównie najwięksi specjaliści technologiczni i to stojąc naprzeciw dwóm ekranom naraz. Za to można spodziewać się wykorzystania niemal tych samych technologii wraz z zaskakująco solidną jakością dźwięku – z obydwoma tymi propozycjami nie musicie martwić się o soundbar czy zewnętrzne nagłośnienie. Tu także mówimy o świetnym TV dla każdego – zarówno gracza, jak i domowego kinomana. Pozostaje więc chyba tylko uzgodnić kwestię przekątnej.

65 cali w technologii 8K? Jest. I to chyba wystarczy, bo mówimy o jakości, która automatycznie gwarantuje podium, jeśli ranking ten byłby stopniowany (nie jest, kolejność jest czysto przypadkowa). Do tego odświeżanie w trybie gry nawet do 165 Hz, MiniLED, absurdalna liczba technologii dla graczy (ALLM, VRR, High Frame Rate (HFR), AMD FreeSync, HGiG) i mamy chyba jednego z moich ulubieńców. W sam raz dla każdego, niezależnie od przeznaczenia, a do tego bez potrzeby przemeblowania, aby nam się to zmieściło w salonie.

W tej samej cenie znajdziemy również odpowiedź Sony z linii Bravia 8, czyli jednych z najbardziej niezawodnych, a zarazem oszłamiających jakością telewizorów na rynku. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że to urządzenie przede wszystkim dla fanów PlayStation, dbających o to, aby posiadać cały ekosystem tego japońskiego producenta, gwarantując sobie pełną kompatybilność i wykorzystanie wszelkich dostępnych opcji. I to jest prawda, choć z drugiej strony genialna jakość obrazu z ostrym i przepełnionym barwami ekranem o przekątnej 65 równie dobrze sprawdzi się przy oglądaniu Netfliksa, Max czy każdego innego serwisu streamingowego. I nie, nikt się nie dowie, jeśli odpalicie na nim gry na Xbox Series X.