Zagrajcie za darmo w Hades II. Zapisy wystartowały

Hades II to jedna z najbardziej oczekiwanych gier niezależnych tego roku. Gracze mogą skusić się na zapisanie się do playtestów przedpremierowych.

Już pierwszy Hades okazał się grą wybitną, która przekonała do siebie nie tylko zatwardziałych fanów roguelike’ów. Sam przyznam, że spędziłem w niej sporo czasu, choć nierzadko rwąc sobie włosy z głowy.

Hades II – jak zapisać się do testów?

Twórcy z Supergiant Games nadal nie ogłosili daty startu gry we wczesnym dostępie. Niezwykle oczekiwana produkcja ma najpierw trafić do graczy, którzy zdecydują się zapłacić za jej testowanie, aby dopiero później trafić na rynek w wersji 1.0. Jeśli jednak graliście w pierwszą część i też ją pokochaliście, zapewne nie możecie doczekać się, aż włączycie nawet wczesny build.

Dobra wiadomość jest taka, że deweloperzy zdecydowali się umożliwić testowanie gry jeszcze przed startem we wczesnym dostępie. Hades II jest możliwy do ogrywania w ramach testów technicznych. Jak się na nie zapisać? Wystarczy udać się na kartę gry na Steam i poprosić o dołączenie do playtestów. Warto zaznaczyć, że dostęp może uzyskać jedynie część zainteresowanych graczy.

W ramach testów będziecie mogli ograć tytuł, ale w bardzo ograniczonej formie. Supergiant twierdzi, iż wersja testowa zaoferuje o wiele mniej zawartości od tej, która niebawem trafi do wczesnego dostępu. Co ciekawe, nie wiemy, ile takie testy mogą potrwać. “Charakter testu jest taki, że nie wiemy dokładnie, jak długo potrwa, choć szacujemy, że dłużej niż tydzień, krócej niż miesiąc” – mówią twórcy.

Jeśli brzmi to dla Was intrygująco, możecie zapisywać się już teraz. Deweloperzy nadal nie znają potencjalnej daty premiery we wczesnym dostępie. Hades II ma trafić jednak do graczy nadal w 2024 roku.

