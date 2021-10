Znamy wymagania sprzętowe Marvel’s Guardians of the Galaxy. Gra jest ogroooomna

Ujawniono wymagania sprzętowe Guardians of the Galaxy. Uwagę zwraca spory rozmiar produkcji – zajmie ona na dysku aż 150 GB.

Do premiery gry o Strażnikach Galaktyki pozostało 10 dni. Tymczasem na Steamie pojawiła się minimalna i zalecana konfiguracja tytułu. Jeśli jesteście zainteresowani wersją pecetową, to będziecie musieli liczyć się z tym, że produkcja zajmie sporo miejsca na dysku Waszego komputera. A oto pełna lista wymagań:

Wymagania minimalne:

OS: Windows 10 64 bit

Procesor: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570

DirectX: 12

Miejsce na dysku: 150 GB

Wymagania zalecane:

OS: Windows 10 64 bit

Procesor: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590

DirectX: 12

Miejsce na dysku: 150 GB

Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem gry, to być może pomocne okaże się obejrzenie gameplayu, który niedawno opublikowała redakcja Press Start Australia. Prawie 9-minutową rozgrywkę zobaczycie pod tym adresem.

Marvel’s Guardians of the Galaxy zadebiutuje 26 października na PC, PS4, PS5, Xboksie One, Series X/S i Nintendo Switch. Więcej na temat produkcji przeczytacie w naszej zapowiedzi.