Świeża rozgrywka z Guardians of the Galaxy prezentuje dynamiczną walkę

Guardians of the Galaxy debiutuje już za kilka chwil. Tymczasem w sieci można obejrzeć nowy zapis gameplayu z gry.

Do premiery produkcji o Strażnikach Galaktyki pozostało równo 10 dni. Jeśli zastanawiacie się, czy nabyć tę grę, to być może pomocny okaże się poniższy materiał, którym serwis Press Start Australia podzielił się niedawno z internetem.

Prawie 9-minutowa rozgrywka opatrzona komentarzem dziennikarzy skupia się na prezentacji mechanizmów walki. Zaprezentowane na nagraniu starcia z wrogami są dynamiczne i efektowne. Nie brakuje tu też pokazu elementów eksploracji otoczenia.

W Guardians of the Galaxy wraz z obdarzonymi nadnaturalnymi mocami kompanami weźmiemy udział w bitwie o galaktykę. Rozwiążemy niejeden problem i dokonamy wyborów, które będą mieć istotny wpływ na fabułę (choć pan komentujący film jest, jeśli chodzi o to drugie, sceptyczny).

Tytuł ukaże się 26 października na PC, PS4, PS5, Xboksie One, Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli chcielibyście poczytać więcej na temat gry, zapraszamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.