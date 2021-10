Guardians of the Galaxy jednak nie zajmie 150 GB. Zmieniono wymagania sprzętowe

Niedawno ujawnione wymagania sprzętowe Marvel’s Guardians of the Galaxy mogły przyprawić niejednego gracza PC o zawrót głowy. Twórcy postanowili jednak nieco je zmienić.

Pierwotnie gra miała zająć aż 150 GB miejsca na dysku. Teraz jednak ogłoszono, że rozmiar ten ulegnie zmianie. Produkcja Eidos Montreal będzie wymagała „tylko” 80 GB wolnej przestrzeni.

Hej wszystkim! Chcieliśmy poinformować Was o ostatecznym rozmiarze gry w wersji na PC, który nie będzie wynosił 150 GB. Zespół jest w ostatniej fazie optymalizacji ostatecznej wersji gry i możemy potwierdzić, że rozmiar pliku będzie wynosił około 80 GB w momencie premiery. – informują twórcy gry na Twitterze

To nadal niemało, ale na szczęście reszta wymagań sprzętowych nie jest już aż tak przytłaczająca. Aby uruchomić grę na wyższych ustawieniach potrzebujemy karty graficznej GTX 1660 Super lub Radeon RX 590 oraz procesora Ryzen 5 1600 lub Core i7-47490. Aby zagrać w Guardians of the Galaxy na niższych ustawieniach potrzeba sprzętu z jeszcze niższej półki, czyli kartę o podobnych osiągach co GTX 1060 i procesor i5-4460. Nie musimy więc zaopatrzać się w najnowsze komponenty, aby cieszyć się grą. Rzecz jasna ostateczna płynność działania gry zależy od tego, czy twórcy dobrze ją zoptymalizują.

Tytuł ukaże się 26 października. Zagramy na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series.