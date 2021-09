Strażnicy Galaktyki powracają. To może być najlepsza gra akcji tego roku

Strażnicy Galaktyki, łączcie się! Jesteśmy już blisko premiery Marvel’s Guardians of the Galaxy i produkcja ta zapowiada się na prawdziwą gratkę dla fanów Marvela, ale nie tylko.

Gra zadebiutuje 26 października bieżącego roku i ogramy ją na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oraz S, a także Nintendo Switch. Debiut jest nieodległy i na tytuł ten czekają nie tylko miłośnicy filmów Marvela, ale również komiksów i gier z superbohaterami w roli głównej. A czekać jest na co, bo może to być jedna z najciekawszych produkcji tego roku. Oto dlaczego.

Poznajcie growych Strażników Galaktyki

Jeśli oglądaliście filmy lub czytaliście komiksy ze Strażnikami Galaktyki, z pewnością poznajecie kosmiczną bandę herosów z okładki. W grze spotkamy: Rocketa, Groota, Gamorę, Draxa i Star-Lorda. Graczom przyjdzie wcielić się w ostatniego z wymienionych bohaterów.

Choć bohaterowie nie są dosłownymi kopiami swoich filmowych i komiksowych odpowiedników, mają z nimi bardzo dużo wspólnego. Rocket nadal jest szalony, Groot pozostaje uroczy, Gamora sieje postrach w szeregach wroga, Drax wciąż ma w sobie sporo z buca, a Star-Lord… będzie taki, jak zechcecie.

Może i nie stworzymy bohatera od podstaw, ale w trakcie gry podejmiemy sporo wyborów. To od gracza zależy, jak zachowa się przywódca Strażników Galaktyki w określonych sytuacjach i jak wpłynie to na resztę załogi. Co ciekawe, nasi towarzysze nie zawsze będą chętnie wykonywać polecenia, co znacznie urozmaici historię. Tak naprawdę po pierwszym ukończeniu gry możemy przejść ją jeszcze raz i będzie ona nieco inna. Wszystko dzięki temu, że wybory odbiją się również na przebiegu niektórych misji. Jak?

Marvel’s Guardians of the Galaxy to gra dla fanów akcji, ale nie tylko

Marvel’s Guardians of the Galaxy to przeznaczona dla jednego gracza produkcja, ukazująca akcję z perspektywy trzeciej osoby. Nie zabraknie strzelania, ale sporo czasu poświęcimy też na eksplorację. Tu ponownie do gry wkraczają nasze wybory. Pewne decyzje sprawią, że możemy utracić przedmioty, które przydadzą nam się w określonych momentach rozgrywki. Warto więc przemyśleć wszystko, co robimy.

Trochę myślenia czeka nas także w trakcie walki. Choć gracze bezpośrednio pokierują tylko Star-Lordem, przyjdzie nam także zarządzać resztą Strażników Galaktyki. Wspólnicy naszego protagonisty wspomogą nas w walce przy pomocy swoich umiejętności i to my wybierzemy, które z nich wykorzystają. Nie będzie to tylko dodatek do walki, bowiem praca zespołowa to podstawa. Jeśli jednak nie damy rady odpowiednio szybko wydać Strażnikom poleceń, podejmą własne decyzje – zgodne ze swoimi charakterami.

Sama akcja będzie bardzo efektowna. Starcia z przeciwnikami prezentują się szalenie dynamicznie i jeśli lubicie szybkie i nieskrępowane walki, będziecie usatysfakcjonowani. Pojedynki nie bazują jednak tylko na naszych umiejętnościach, ale też potędze Star-Lorda oraz jego kumpli.

Nawet najpotężniejszy Strażnik potrzebuje też bardziej standardowego wsparcia. Jako wódz drużyny, musimy ją odpowiednio motywować. W grze pojawi się system mów w trakcie walk, które dodadzą reszcie ekipy woli walki. A walczyć będziemy sporo – to w końcu Strażnicy Galaktyki.

Historia jak z filmu lub komiksu, choć zupełnie nowa

Jak na Strażników przystało, w grę wchodzi również ratowanie świata. Co ciekawe, deweloperzy nieco zmieniają przeszłość bohaterów, aby zaprezentować świeżą historię. Kiedy już nasi herosi się spotkają, przypadkiem zapoczątkują serię małych katastrof, które trzeba jakoś odkręcić. Jako Star-Lord przemierzymy zaprezentowany przez twórców świat, w którym spotkamy szereg znanych i zupełnie nowych postaci, które albo będą chciały nas zabić, albo okażą się pomocne.

Wspominałem, że historia będzie świeża i nie przesadziłem. Mamy tu do czynienia z opowieścią, która z pewnością zaskoczy fanów filmów i komiksów ze Strażnikami. Żeby nie zdradzać zbyt wiele powiem tylko, że w uniwersum nowej gry, Thanos zostaje zabity przez Draxa w trakcie wielkiej, intergalaktycznej wojny. A to tylko początek zmian, o które pokusiło się Eidos Montreal za zgodą Marvela.

Fabuła tej produkcji zapowiada się na prawdziwą jazdę bez trzymanki. Strażnicy odwiedzą wiele ciekawych miejscówek i poznają parę nietypowe osobistości, a to wszystko w akompaniamencie hitów z lat 80-tych.

Klimat nie z tej galaktyki

Zgadza się – w grze usłyszymy kawałki, które nieraz słyszeliście w radiu. Twórcy mocno dbają o to, aby soundtrack pasował do szalonego klimatu przygody. Materiały z gry wskazują, że faktycznie będzie czego słuchać.

Na ścieżce dźwiękowej usłyszymy przeboje Iron Maiden, Kiss, Bonnie Tyler, New Kids On The Block czy nawet Ricka Astleya. A to tylko część ujawnionych artystów, którzy będą towarzyszyć nam w grze przy pomocy swojej muzyki.

O atmosferę zadba też muzyka skomponowana przez Richarda Jacquesa, czyli kompozytora pracującego przy chociażby serii Mass Effect. Utwory Jacquesa mają dobrze zgrywać się z hitami wymienionych wcześniej wykonawców, więc nasze uszy nie będą raczej narzekać na nudę.

Muzyka jest ważna w utrzymaniu klimatu, ale równie dużą rolę odgrywa tu oprawa wizualna. Możemy liczyć na jaskrawe kolory i obficie eksponowany fiolet, a to wszystko zmiesza się z bardzo przyzwoitej jakości grafiką.

Marvel’s Guardians of the Galaxy jest na prostej drodze do premiery

Jak już wspominałem, Marvel’s Guardians of the Galaxy trafi w ręce graczy 26 października. Twórcy niedawno ogłosili, że produkcja została już oficjalnie ukończona i deweloperzy wprowadzają ostatnie szlify, aby dostarczyć na rynek gotowy i zadowalającej jakości produkt.

Jeśli brakuje Wam tytułów z bezkompromisową akcją, sympatyczną obsadą i efekciarskim klimatem, Strażnicy Galaktyki od Eidos Montreal powinni Was zainteresować. To może być jedna z najciekawszych i najbardziej zaskakujących gier akcji tego roku.