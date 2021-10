Guardians of the Galaxy z wymaganiami RTX. Zobaczcie pokaz ray-tracingu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Twórcy Marvel’s Guardians of the Galaxy podzielili się już wymaganiami sprzętowymi gry, a teraz dodatkowo ujawniono te do ray tracingu. Technologia firmy NVIDIA jest dość obciążająca dla komputerów.

Aby cieszyć się śledzeniem promieni w najwyższej jakości i rozdzielczości 4K, potrzebujemy przynajmniej karty graficznej RTX 3080 z 10 GB pamięci VRAM. Wysokie ustawienia przy rozdzielczości 1440p wymagają już „tylko” RTX 3070. Minimalne wymagania dla ray tracingu zawierają w sobie RTX 2060 z minimum 6 GB pamięci VRAM. Jeśli chcecie pograć ze śledzeniem promieni, lepiej przygotujcie swoje PeCety na spory wysiłek.

Zaprezentowano również zwiastun, w którym widzimy wykorzystanie śledzenia promieni w Guardians of the Galaxy. Możemy zerknąć na wybrane segmenty rozgrywki oraz przerywniki filmowe z zastosowaną technologią firmy NVIDIA.

Przyznam, że wygląda to bardzo dobrze. Nie aż tak imponująco jak chociażby w Cyberpunku 2077, Watch Dogs Legion czy Control, ale i tak jest zauważalnie ładniej względem wersji bez RTX. Miejmy nadzieję, że gra będzie też dobrze zoptymalizowana. Śliczne odbicia to jedno, ale miło by było, gdyby działała bez zarzutów na sprzęcie podanym w wymaganiach.