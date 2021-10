Guardians of the Galaxy zajmuje na PS5 o połowę mniej miejsca względem PS4

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Niedawno dość głośno zrobiło się o zmniejszeniu rozmiaru Guardians of the Galaxy na PC, a teraz pojawiły się ciekawe wieści o wersji na konsole PlayStation.

Profil PlayStation Game Size podaje, że wersja na PS4 zajmuje niecałe 60 GB miejsca na dysku konsoli. Wersja na PS5 z kolei zajmuje już tylko 31 GB, co – biorąc pod uwagę niedużą pojemność dysku SSD konsoli – zdecydowanie cieszy. 30 GB to jednak miejsce, w które można upchnąć niemałą grę.

A z czego wynika taka różnica? Wszystko dzięki technologii kompresji plików Kraken, którą posiada PS5. Pozwala ona na zmniejszenie rozmiarów gier o – jak widać – nawet kilkadziesiąt gigabajtów. Co ciekawe, nie zawsze jednak działa ona tak dobrze, jak w przypadku Guardians of the Galaxy. Często zdarza się, że różnica rozmiarów plików wynosi ledwie kilka gigabajtów. Niby zawsze coś, ale na dłuższą metę takie wartości nie mają za dużego znaczenia.

31 GB zajmowanego miejsca na PS5 jest więc bardzo niewielką wartością. W porównaniu do 80 GB na PC, wypada to naprawdę dobrze. Dyski SSD w konsolach pozwalają na znaczne zmniejszenie rozmiarów gier przy zachowaniu next-genowej oprawy. Czekam, aż staną się one standardem na PC, bo pobieranie niekiedy po 100 GB danych przy nowszych tytułach zaczyna być powoli irytujące.