Idealnie odtworzyli zwiastun GTA VI w prawdziwym życiu. Opad szczęki gwarantowany

Absurdalnie popularny, a wręcz rekordowy zwiastun GTA VI to jednoznaczny dowód na wielowymiarową potęgę tej marki. Para YouTuberów postanowiła dorzucić do tego zamieszania swoją własną cegiełkę.

GTA VI w prawdziwym życiu

To nie pierwszy raz, gdy ktoś pokusił się o swoiste porównanie zwiastuna z prawdziwym życiem. W materiale od Rockstar Games jest przecież tona nawiązań do prawdziwego świata, jak choćby wykorzystanie niejakiego Jokera z Florydy. Niemniej tym razem możemy obejrzeć coś na kształt wersji trailera live-action. I odpowiada za niego dwójka YouTuberów z kanału Andrew Levitt.

Para udała się do rzeczywistego Miami, aby nakręcić sceny jak najbardziej zbliżone do tych zaprezentowanych na materiale twórców. Nie wszystko zostało oddane jeden do jednego, ale to nie szkodzi. Fani i tak mają prawdziwą ucztę dla oczu, bo liczba detali (zarówno w zwiastunie od fanów, jak i od Rockstara) jest przytłaczająca.

Do tego YouTuberzy skorzystali także z prawdziwych viralowych filmików, które musiały posłużyć za inspiracje do gry. Floryda to przecież dość wyjątkowe miejsce na Ziemi. Cały materiał od fanów obejrzycie poniżej.

Na ten moment nie znamy dokładnej daty premiery gry. Mówi się, że GTA VI nie miało w zamiarach wyjść na początku 2025 roku, ale nadal istnieje opcja na drugą połowę roku. Być może więc nie będzie trzeba czekać aż do 2026, ale… na ten moment nic nie jest pewne.

Źródło: YouTube