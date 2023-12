Gracze znaleźli całą mapę świata GTA VI? Rockstar miał ją sprytnie ukryć

Fani GTA VI uważają, że znaleźli mapę świata gry i to na oficjalnym artworku od Rockstar Games. Choć brzmi to szalenie, wydaje się nawet… sensowne.

Zwiastun GTA VI bije wszelkie rekordy, ale na szczęście udało mu się skutecznie uspokoić graczy. Wielu z nich nie mogło doczekać się premiery tak bardzo, że robiło wiele dziwacznych rzeczy, aby tylko poznać jakiekolwiek informacje na temat rozgrywki. Co więcej, pojawiały się też nieco bardziej sensowne przecieki, w tym ten, zgodnie z którym gra ma oferować absurdalnie gigantyczny świat. I nie mowa tu wyłącznie o mieście Vice City, a większym fragmencie stanu Leonida.

Czy to mapa świata GTA VI?

Oczywiście nadal należy patrzeć na to jak na nieoficjalne informacje. Rockstar grę pokazał, ale nie mówił nic na temat mapy świata gry. Fani jednak robią to, co fani zwykle robią, czyli grzebią. I teraz uważają, że dopatrzyli się sprytnie ukrytej mapy świata. Gdzie? No… na okładce gry. Wiem, wiem – brzmi szalenie, ale posłuchajcie!

Istnieje wiele spekulacji, że oficjalna grafika GTA VI zawiera oficjalną mapę. Postanowiłem więc wziąć sprawę w swoje ręce. Oto bezpośredni widok i korekta kolorów, aby rzekoma mapa była bardziej widoczna, a także porównanie projektu mapowania, który został zbudowany z przecieków gry z 2022 roku. – tłumaczy na Twitterze jeden z fanów

Here are some high-res AI upscaled versions of this portion of the Artwork pic.twitter.com/mx56mb5l3s — NikTek (@NikTekOfficial) December 16, 2023

W filmie na Twitterze pokazuje metodę niczym w serialach typu CSI. Przybliża obraz do tego stopnia, że nic nie jest wyraźne, ale przynajmniej faktycznie coś tam może być. Jak dla mnie – wygląda na mapę, ale równie dobrze może to być czyjaś twarz na graffiti (człowieka z brodą?). Do tego NikTek pokusił się o ulepszeniu obrazu, który po obórce jeszcze bardziej przypomina potencjalny świat gry. Czy jednak Rockstar mógłby tak sprytnie pogrywać z fanami? Szczerze mówiąc, nawet bym się nie zdziwił. Tylko znów mamy do czynienia z czymś, o czym donoszą sami fani, więc nie traktujcie tego jako potwierdzenia.