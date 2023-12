GTA VI do pobrania za darmo na PC. Tak, niektórzy dają się nabrać

W sieci pojawił się nowy scam kojarzący mniej więcej z tym, co niegdyś spotkało The Last of Us 2 na PC , lecz teraz chodzi o GTA VI, więc i skala jest większa.

Chcecie GTA VI na PC i to zupełnie za darmo? Nie no, opcja wygląda super, przecież Rockstar nie tylko potwierdził istnienie gry, ale i zaprezentował bijący wszelkie rekordy trailer. Wydawać by się mogło, że do szczęścia nie potrzeba wiele, prawda? Oczywiście żartuję, bo absolutnie nie istnieje nic takiego jak nowe Grand Theft Auto do pobrania za darmo.

Wszystko jest wymysłem oszustów, którzy myślą, że sprytnie podszywają się pod najpopularniejszych łamaczy zabezpieczeń gier. O ile taki scam miałby sens w postaci nowych tytułów, o tyle z GTA VI wydaje się karkołomnym zadaniem. Mimo to coraz więcej graczy ostrzega przed potencjalnym niebezpieczeństwem, co oznacza, że niektórzy faktycznie dają się nabrać.

Jeden z graczy podzielił się screenem rzekomego „instalatora” gry. Ten jest bliźniaczo podobny do instalatorów znanej hakerki, FitGirl. W sieci faktycznie pojawiają się możliwe do pobrania pliki mające zainstalować nam kopię nowego GTA na PC. Nie trzeba być specjalistą od gier wideo, aby wiedzieć, że to jawne oszustwo i to raczej z tych najbardziej oczywistych.

Gra ma przede wszystkim zadebiutować w 2025 roku, o ile nie będzie dodatkowych obsuw. Także szans na instalowanie jej już teraz nie ma żadnych. Do tego mówimy o wersji PC, która na ostatnim zwiastunie nie została nawet potwierdzona. Ja wiem, że naszym czytelnikom raczej nie trzeba przypominać o tym, aby nie dali się nabrać, ale zawsze można pośmiać z „pomysłowości” hakerów próbujących wepchnąć na nasze dyski malware pod najróżniejszą postacią.