GTA VI zgarnęło 2 miliony subskrybentów. Kanał Rockstar stał się gigantem

GTA VI sposobem na kasę z YouTube?

Emocje w związku z GTA VI doszły do niespotykanego dotąd poziomu. Gracze od miesięcy prześcigali się w dostarczaniu kolejnych plotek, w sieci nie brakowało też przecieków. Na nową odsłonę kultowej serii w dalszym ciągu czeka praktycznie cały świat. Ostatnie dni były z tego powodu niezwykłym okresem dla studia Rockstar Games. Wydaje się, że deweloperzy wycisnęli z niego wszystko.

Dziś informowaliśmy was o tym, że trailer gry zebrał ponad 100 milionów odsłon. Udało się to osiągnąć w około 24 godzin od momentu publikacji materiału. Brzmi świetnie, prawda? To jednak nie koniec. Okazuje się, że w ostatnim czasie kanał Rockstar Games na YouTube zyskał aż dwa miliony nowych subskrypcji. To genialny wynik, o którym większość twórców na tej platformie może jedynie pomarzyć. Jest to niezwykłe również z tego względu, że w markach i grach studia w ostatnim czasie… praktycznie nic się nie działo. No dobra, nadal jest GTA Online, jednak umówmy się, że największy ruch generują nowe gry.

To tylko pokazuje skalę ekscytacji nową odsłoną serii Grand Theft Auto. Oryginalna premiera piątki miała miejsce aż 10 lat temu, a reedycje na kolejne konsole czy PC nie wywoływały aż takich emocji. Rockstar doskonale zdawało sobie sprawę z ciśnienia, które 5 grudnia znalazło ujście. Teraz pozostaje nam jedynie czekać na premierę i przy okazji kolejne wieści na temat nadchodzącej produkcji. Jest na co czekać!