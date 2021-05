Znamy datę premiery GTA V na Xbox Series X|S i PS5! Oj, jeszcze poczekamy

Premiera GTA V na konsolach obecnej generacji odbędzie się w listopadzie tego roku. Port gry na PS5 i Xbox Series X|S ma zawierać dodatkową zawartość, której nie uświadczymy nigdzie indziej.

GTA V powoli staje się „drugim Skyrimem” pod kątem ilości sprzętu, na które wyszło. Przypominamy, że gra zmierza na najnowsze konsole Sony i Microsoftu. Do tej pory jednak nie znaliśmy daty premiery portu. Na szczęście dzisiaj do sieci trafiły wieści w tym temacie.

Premiera piątej odsłony cyklu Grand Theft Auto na konsolach obecnej generacji odbędzie się już 11 listopada 2021 roku. Od tego samego dnia gracze otrzymają także dostęp do GTA Online. Wielu obawiało się, że będziemy musieli poczekać na wspólne granie kolejne miesiące. Każdego ucieszy w takim razie, że taka sytuacja nas nie będzie czekać. Nowe wersje obu gier będą urozmaicone o dodatkową ekskluzywną zawartość, której nie doświadczymy nigdzie indziej. Pecetowcy w tym przypadku będą mogli poczuć się pokrzywdzeni.

Przypomnijmy, że posiadacze PS Plus od dłuższego czasu posiadają przywilej otrzymywania co miesiąc miliona dolarów do wykorzystanie w trybie multiplayer, dopóki na PS5 nie zadebiutuje wersja stworzona na tę konsolę. Oprócz tego GTA Online będzie za darmo dla każdego posiadacza PS5 do lutego 2022 roku.

Bez wątpienia jest to zdecydowanie wiadomość dnia. Miejmy nadzieję, że już niebawem dowiemy się większej ilości informacji o ekskluzywnej zawartości dedykowanej konsolom obecnej generacji. Być może usłyszymy o tym więcej na nadchodzącym E3, które odbędzie się w połowie czerwca.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.