Dodatkowy projekt dla fanów GTA V skasowany – przyznają aktorzy głosowi

Rockstar Games trzyma swoje tajemnica u siebie i nie dzieli się z resztą. Być może po części dlatego zdecydowano się zrezygnować z dokumentu o produkcji wiekopomnego dzieła.

GTA V miało dostać film dokumentalny, ale…

Niedawno na kanale Rob Fury pojawił się bardzo ciekawy wywiad z trójką aktorów głosowych, którzy użyczyli swoich strun głosowych głównym postaciom w GTA V. Ned Luke (Michael), Steven Ogg (Trevor) i Shawn Fonteno (Franklin) opowiedzieli o czasach produkcji gry i różnych ciekawostkach związanych ze współpracą z Rockstarem.

Okazuje się, że deweloperzy przez cały czas nagrywania kwestii głosowych mieli odpaloną dodatkową kamerę, która nagrywała materiał “zza kulis”. Ned Luke wyraził jednak swój żal z tego powodu, że nigdy z materiału nie skorzystano. “Kamera za kulisami działała przez cały czas, ale nigdy nic z nią nie zrobili” – twierdzi aktor.

Wtóruje mu Steven Ogg, który również czuje się zawiedziony, że taki film nie powstał. Podobno Rockstar planował wypuszczenie dokumentu, co twórcy gry przyznali w rozmowach z aktorami. Wygląda na to, że takie plany spaliły na panewce, a nagranie sceny nie posłużyły do niczego. Nie wiemy, skąd taka decyzja deweloperów, ale możliwe, iż Take-Two stwierdziło, iż nie ma sensu dodatkowych nakładów pracy, aby wydać taki materiał.

W końcu do tej pory anulowano wiele planów związanych z popremierowym wsparciem gry. GTA V miało dostać szereg fabularnych rozszerzeń, ale popularność segmentu Online zaskoczyła nawet twórców. Wtedy zrezygnowało z rozwijania przygody dla pojedynczego gracza na rzecz nowości w trybie Online.

Źródło: YouTube