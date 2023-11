Aktor grający Michaela z GTA V ofiarą okrutnego pranka w trakcie rozgrywki [WIDEO]

Jeżeli swatting nazwać prankiem, to gigantyczne niedomówienie. Swatting polega na zgłoszeniu streamera transmitującego na żywo jako człowieka podejrzanego m.in. o próby dokonania zamachu, posiadanie nielegalnych przedmiotów w domu lub tak naprawdę cokolwiek innego, co poskutkowałoby nagłym wjazdem policji. Ani to zabawne, ani nawet zbyt przemyślane, a już na pewno szkodliwe. Służby bezpieczeństwa ścigają żartownisiów z internetu, ale nie wszystkich udaje się wykryć.

Aktor z GTA V ofiarą podłej praktyki

Kolejną ofiarą takiej „taktyki” padł Ned Luke, aktor głosowy z GTA V. W grze wcielił się w on uwielbianą postać Michaela De Santa, czyli jednego z głównych bohaterów fabuły. Dość powiedzieć, że Luke po tylu latach od premiery stara się podtrzymać zainteresowanie wokół gry, regularnie ją transmitując na Twitchu. Niedawno doszło jednak do niebezpiecznego incydentu.

Jak pokazuje w nagraniu serwis Dexerto, Luke otrzymał w trakcie streama telefon, najpewniej od kogoś z domu. Dostał informację o obecności policji w domu, co skwitował krótko: „Teraz te dupki swattują mój dom”. Po czym zakończył transmisję.

GTA 5 voice actor Ned Luke was just swatted while playing GTA pic.twitter.com/0crfqjnexv — Dexerto (@Dexerto) November 23, 2023

Nie wiemy, co działo się potem, ale najpewniej wszystko dobrze się skończyło, bo następnego dnia aktor opublikował wymowny wpis.