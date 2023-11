Odświeżone GTA: The Trilogy za darmo dla abonentów Netfliksa

Jest opcja, aby za darmo zagrać w GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Wystarczy tylko mieć aktywne konto Netflix i… dobry telefon.

Jakiś czas temu pisałem o tym, że Netflix przymierza się do wydawania większej liczby gier wideo w ramach programu Netflix Games. Platforma już wcześniej zapowiadała spory ruch w tym kierunku, ale podobno mocno celowała w odświeżoną trylogię Grand Theft Auto. Jak zapewne widzicie po tytule, udało się, bo subskrybenci platformy już niedługo będą mogli pobrać trylogię na swoje mobilne urządzenie.

Netflix potwierdził, że można pobierać gry w kolekcji GTA: The Trilogy – The Definitive Edition w ramach subskrypcji już od 14 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że wtedy zyskacie dostęp do Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas na urządzeniach z Androidem i iOS. Od dzisiaj możecie zapisywać się wcześniej, aby później gra Wam się pobrała.

BIG NEWS: GTA III, Vice City, and San Andreas from the Grand Theft Auto Series are coming to Netflix Games for mobile on December 14! pic.twitter.com/qe9DGOHXyO — Netflix (@netflix) November 29, 2023

I choć brzmi to wszystko nieźle, nie można zapomnieć, że mówimy o odświeżonych, ale tych znacznie gorszych wersjach kultowych gier. Remastery spotkały się z falą gigantycznej krytyki. Nie ma się co dziwić, skoro gra miała szereg problemów technicznych. Do tego okazała się po prostu skleconym na szybko portem z lekko „wygładzoną” grafiką.

Co ciekawe, gry na udostępnionych screenach wyglądają nieco lepiej od wersji na większe platformy. Sugeruje to, że ktoś przyłożył się do tego, aby wersja Netfliksa oferowała lepszą jakość. Albo przynajmniej nie była tak zbugowana, jak pozostałe edycje w momencie premiery. Czas pokaże, czy faktycznie dostaniemy to „definitywne wydanie”.