Wstępne porównanie GTA The Trilogy The Definitive Edition z oryginałem pokazuje spore różnice

Rockstar Games wreszcie zaprezentowało zwiastun GTA The Trilogy The Definitive Edition, więc kwestią czasu było pojawienie się porównań z oryginalną trylogią.

Poniższy materiał pozwala rzucić okiem na kilka scen, które przewinęły się w zwiastunie. Choć cena zestawu jest niemała, nie da się ukryć, że twórcy nie poszli całkowicie na łatwiznę. Różnice są widoczne i według mnie naprawdę nie jest źle.

Szczególnie dobrą robotę robi tutaj nowe oświetlenie, a także lekkie stylizowanie grafiki. Oprawa wygląda bardziej komiksowo, ale realistyczne odbicia i cienie dodają jej nieco realizmu. Końcowy efekt wygląda dośc ciekawie i z jednej strony nie powala jakością wizualiów, a z drugiej patrzy się nań całkiem przyjemnie.

Nieprzenoszenie gry na dużo wyższy poziom grafiki ma też swoje plusy. GTA The Trilogy The Definitive Edition ma dość niskie wymagania sprzętowe. Dodatkowo przez to może pojawić się na konsoli Nintendo Switch, dzięki temu zagra w nie więcej osób. Co więcej, tytuły trafią przecież nawet na smartfony.

Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, aby rozsądzić, czy odświeżona trylogia GTA faktycznie zdaje egzamin. Rockstar nie pokazało „czystego” gameplay’u, więc nie wiemy, jak The Definitive Edition wygląda w akcji na niewyreżyserowanym materiale. Na takie nagrania musimy jeszcze poczekać.