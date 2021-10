Wreszcie ujawniono datę premiery i cenę GTA The Trilogy The Definitive Edition. Wraz z konkretami o debiucie pojawiły się też oficjalne wymagania sprzętowe.

Gry nie dość, że wymagają niezbyt mocnego komputera do działania, to jeszcze ważą niewiele. Niecałe 50 GB wymaganego miejsca na dysku zwiastuje, że nie ma też co oczekiwać gigantycznych zmian w oprawie. Reszta polecanych podzespołów tylko to potwierdza.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5-2700K lub AMD FX-6300

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 760 z 2GB pamięci VRAM lub AMD Radeon R9 280 z 3GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

45 GB wolnego miejsca na dysku

System operacyjny Windows 10 64-bit

Rekomendowana specyfikacja sprzętowa:

Procesor Intel Core i7-6600K lub AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970 z 4GB pamięci VRAM 4GB lub AMD Radeon RX 570 z 4GB pamięci VRAM

16 GB pamięci RAM

45 GB wolnego miejsca na dysku

System operacyjny Windows 10 64-bit

Powyższe wymagania pojawiły się również w niedawnym przecieku. Dopiero teraz zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez Rockstar Games.

GTA The Trilogy The Definitive Edition ukaże się 11 listopada bieżącego roku w wersji cyfrowej. Na pudełkowe wydanie poczekamy nieco dłużej, bo do 6 grudnia.