GTA San Andreas z ponad 100 modami. Fan odświeża legendarną scenę

Jeden z graczy nie czeka na oficjalne ujawnienie nowego GTA Trilogy i sam bierze sprawy w swoje ręce, prezentując GTA San Andreas z ponad 100 modami.

Rockstar Games nie potwierdziło jeszcze prac nad GTA Trilogy Definitive Edition, ale zrobili to już wszyscy wokoło – wczoraj na przykład pisaliśmy o wieściach na ten temat od Kotaku. Zgodnie z informacjami od serwisu, odświeżone wersje GTA III, Vice City i San Andreas miałyby trafić do konsolowców jeszcze w listopadzie. Tymczasem pecetowi fani serii nie próżnują. Jeden z graczy zaoferował swoją wizję remastera.

Mowa o właścicielu kanału Supreme Dear Leader na YouTube. Publikuje on rozgrywkę z San Andreas z ponad 100 modyfikacjami. Są to głównie mody graficzne, ale nie zabrakło też innych udoskonaleń. Jeden z nowszych fragmentów od Supreme Dear Leadera zawiera legendarną scenę z gry: Big Smoke Order. Wideo zamieszczamy poniżej.

Twórca filmików żartuje, że zrobił remastera, który najprawdopodobniej wygląda lepiej niż to, co zaserwuje fanom Rockstar. Na ocenę projektów przyjdzie graczom jeszcze trochę poczekać do czasu, gdy producent ujawni The Definitive Edition. Oczywiście Rockstar jest znane z tego, że nie spieszy się praktycznie z niczym (GTA 6?). Możliwe więc, że o remasterach (czy remake’ach) nie usłyszymy oficjalnie jeszcze długo – choć każdy już wie, że powstają.