GTA Trilogy The Definitive Edition trafi w ręce graczy niedługo, twierdzi Kotaku

Kotaku podzieliło się nieoficjalnymi informacjami na temat GTA Trilogy The Definitive Edition. Jeśli się potwierdzą, premiera gry odbędzie się praktycznie za chwilę, choć na razie ominie PC i urządzenia mobilne.

O potwierdzeniu istnienia remasterów mogliście przeczytać już wczoraj. Dziś przychodzę do Was z garścią nieco konkretniejszych szczegółów. Jeśli anonimowe źródła wymienionej redakcji nie mylą się, w nowe-stare GTA zagramy już w listopadzie tego roku. Być może usłyszymy o tym 22 października, gdy przypada 20-sta rocznica GTA III. Rockstar Games zapowiadało już wcześniej na ten dzień ogłoszenie „zabawnych niespodzianek”, co idealnie pokrywałoby się z doniesieniami na temat odświeżonej trylogii.

Według Kotaku za tę składankę odpowiada Rockstar Dundee, czyli szkocki oddział twórców serii Gran Theft Auto. Tamtejsi pracownicy mieliby przygotowywać wydania na PC, urządzenia mobilne, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Niestety, wydania na dwie pierwsze z tych platform miałyby zadebiutować dopiero w 2022 roku.

Na ten moment dalej nie jest jasne, czy GTA Trilogy The Definitive Edition jest tylko remasterem, czy może jednak remake’iem. Choć wcześniej mówiono o użyciu innego silnika, na ten moment nazwa zbiorczego wydania sugeruje jednak jedynie podniesienie rozdzielczości. Możliwe, że na potwierdzenie którejś z tych dwóch wersji będzie trzeba poczekać do oficjalnego ogłoszenia produkcji przez Rockstar Games lub Take Two.