Rockstar ma prezent dla graczy GTA Online. Łapcie gratis i bonusy

Rockstar rozdaje prezenty dla graczy GTA Online. Fani produkcji mogą zacierać ręce, bo zyskali dodatkowy bonus do wirtualnych zarobków i parę niespodzianek.

Fanów sieciowego GTA stale przybywa. Moduł online cieszy się niegasnącą i ogromną popularnością, a ta ostatnio dodatkowo wzrosła. Fani produkcji stale angażują się w nowy napad i serwery nigdy wcześniej nie były tak zapełnione. Nic dziwnego, że Rockstar postanowił umilić graczom zarabianie wirtualnych dolarów. Szykujcie się na większe zarobki, obniżki cen i prezenty.

Darmowe kostiumy i bonusy w GTA Online

Na serwerach GTAO trwa właśnie małe święto dla graczy. Rockstar przygotował bonusy do zdobywanej waluty i doświadczenia za niektóre typy misji i rozdaje ubrania dla postaci. Akcja potrwa do 17 marca.

Po pierwsze, gracze angażujący się w misje Madrazo i Lamara Davisa otrzymają dwa razy więcej pieniędzy i punktów doświadczenia za rozgrywkę. Zadania od tych bohaterów są jednymi z pierwszych dostępnych w grze i gracze zaczynający swoją przygodę w GTAO otrzymali właśnie możliwość szybszego startu na serwerach. Dodatkowo kilka innych trybów otrzymało identyczny bonus. Więcej zarobimy w wyścigach z transformacją, Gonitwie i wojnach handlowych.

Jeśli uruchomimy grę w tym tygodniu, to otrzymamy za darmo koszulkę Dinka. Do tego Rockstar przypomina o możliwości odblokowania neonowej maski i strojów koszykarskich za ukończenie napadu Cayo Perico. Nagrody powinny pojawić się na Waszych kontach do końca przyszłego tygodnia.

Na czas trwania akcji przeceniono Facilities wraz z ulepszeniami. Chętni gracze mogą kupić specjalne bazy za 40% niższą sumkę. Na tym przeceny bynajmniej się nie kończą.

Przeceniono również następujące pojazdy:

Buckingham Miljet – 40% zniżki

HVY Chernobog – 40% zniżki

Czołg Rhino – 40% zniżki

Progen Emerus – 40% zniżki

Mammoth Squaddie – 25 zniżki

Terrorbyte wraz z modyfikacjami – 40% zniżki

Co więcej, obniżono też ceny niektórych broni:

Wdowi Strach – 40% zniżki

Up-n-Atomizer – 40% zniżki

Piekielny Kosiarz – 40% zniżki

Korzystajcie, dopóki trwają promocje. Macie teraz idealną okazję na zarobienie dodatkowej waluty i wydanie jej przy okazji powyższych przecen. Rockstar regularnie raczy swoich fanów podobnymi akcjami i jeśli nie załapiecie się tym razem, to w kolejnych tygodniach z pewnością wystartuje bliźniacze wydarzenie.

Jeśli jednak znudziło Wam się GTA Online i potrzebujecie solowej rozgrywki, to sprawdźcie tego moda. Grupa fanów pracuje nad modyfikacją do GTA V o rozmiarach sporego DLC. Przed nimi jeszcze sporo pracy, ale aktualne efekty starań moderów są bardzo imponujące.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.