GTA V – dodatek z misjami fabularnymi i nowymi lokacjami. Imponujące DLC od fanów

Zespół moderów GTA V zajął się tworzeniem dodatku do gry. Twórcy przygotowują misje fabularne, które zaoferują bardzo dobrą jakość zabawy.

Grand Theft Auto V to gra, która niezmiennie towarzyszy nam od 2013 roku. Hit Rockstar Games jest stale aktualizowany, w drodze znajduje się wersja na next-geny, a o nowości w grze dbają setki aktywnych moderów. Tym razem fanowska modyfikacja przybrała naprawdę imponujące rozmiary.

GTA V z dodatkiem Mile High Club

Grupa Ambitioneers Team tworzy moda wielkości pełnoprawnego dodatku. Mile High Club zakłada wprowadzenie do gry wielu nowych misji fabularnych. Całość rozegra się w dwóch świeżych lokacjach – klubie Mile High Club i Facade Theatre. Były one dostępne w grze już wcześniej, ale zostały mocno przebudowane.

Twórcy przygotowują misje zarówno dla Michaela, Trevora jak i Franklina. Dodatkowo możemy je rozegrać naszą postacią z GTA Online. Co więcej, mod otrzyma wsparcie dla popularnych ostatnio serwerów RolePlay tworzonych przez fanów.

Modyfikacja jest aktualnie rozwijana i znajduje się w fazie wczesnego dostępu. Aby w nią zagrać, musimy wesprzeć twórców odpowiednią kwotą w serwisie Patreon. Nie wiadomo, czy zostanie udostępniona za darmo po ukończeniu.

Poniżej znajdziecie krótki pokaz tego, co już udało się przygotować.

Takiego moda do GTA V dawno nie było

Mod zapowiada się świetnie i wymaga masy pracy. To nie prosta modyfikacja wpływająca na grafikę, a coś na kształt nieoficjalnego DLC. Takie ambicje twórców powodują oczywiście masę problemów w trakcie produkcji.

Najtrudniejszą częścią była próba dopasowania tego całego obszaru bloków do reszty bazowej mapy. Jakość musi pasować do otaczających elementów i powinna wyglądać i sprawiać wrażenie czegoś, co zrobiłby Rockstar.

Musieliśmy przerobić wiele rzeczy, aby upewnić się, że nasza praca nie jest nie na miejscu na mapie, więc nie jest to tylko modelowanie i teksturowanie modeli i koniec. Niektóre elementy wciąż wydają się nie na miejscu i jest to coś, nad czym musimy jeszcze popracować. – komentuje jeden z twórców dla PCGamesN

Pracy jest jeszcze sporo, ale efekty już teraz są imponujące. GTA V dawno nie otrzymało tak rozbudowanej modyfikacji i trzymam kciuki, aby twórcy dociągnęli projekt do końca.

Omawiany mod pięknie pokazuje, że jeśli deweloperzy nie chcą czegoś dodać do swojej gry, to fani zrobią to za nich. Brak fabularnego DLC to coś, co bardzo zabolało miłośników Grand Theft Auto V i podobnych projektów planowano całą masę. Niestety, nie wszystkie z nich zostały ukończone lub w ogóle weszły w fazę realizacji. Oby tym razem było inaczej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.