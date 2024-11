Xbox Free Play Days – gry za darmo na wasze konsole

Jak co weekend, tak i tym razem macie okazję do sprawdzenia kilku tytułów bez opłat. Gry za darmo na Xbox Series X|S są do pobrania już teraz — oczywiście czas na testowanie produkcji jest ograniczony, a wy możecie pograć w nie do końca weekendu.

Poniżej krótka lista gier, które możecie teraz odpalić bez opłat:

Dead By Daylight

Dragon Ball Xenoverse 2

Hell Let Loose

F1 24

NHL 25

Warriors Orochi 4

Jak sami widzicie, zestaw jest dość zróżnicowany. Mocną i interesującą produkcją jest Dragon Ball Xenoverse 2, choć i w samo Hell Let Loose warto zagrać, o ile jesteście fanami hardkorowych strzelanek osadzonych w wojennych klimatach.

A w jaki sposób możecie zagrać? Gry są dostępne dla wszystkich posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass — niezależnie od jego wersji. Core czy Ultimate, zagrać mogą wszyscy abonenci. Co istotne, gry te są też dostępne w promocji, więc jeżeli jakaś szczególnie was zainteresuje, to możecie nabyć ją na zawsze. Kupować oczywiście nie musicie — a ograć i tak, jak zawsze, warto.

Przy okazji i skoro o darmowych grach mowa, to ciekawe rzeczy pojawiły się w Epic Games Store. Już teraz możecie tam odebrać za darmo Beholder w wersji pecetowej. To również ciekawa produkcja, dlatego warto dodać ją do swojej biblioteki.

