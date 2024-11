Gra za darmo od Epic Games Store. Świetny tytuł czeka na odebranie

Pisaliśmy o tym już wczoraj, więc zapewne dla nikogo nie wyda się to żadnym zaskoczeniem, że Epic rozdaje kolejną grę za darmo. Jest nią Beholder, czyli ciekawy symulator życia w dystopijnym społeczeństwie.

Gra za darmo czeka na Epic Games Store

Beholder przemówi przede wszystkim dla fanów totalitarnej wizji przyszłości, wzorowanej m.in. na Roku 1984 Orwella. Pod kątem rozgrywki mówimy akurat o dość ciekawym miksie przygodówki ze strategią i symulacją. Wcielmy się bowiem we właściciela kamienicy, którego głównym zadaniem jest podsłuchiwanie swoich najemców.

Trzeba robić sporo rzeczy – zakładać podsłuch, przeszukiwać przedmioty czy ustalać powiązania najemców ze wszystkim tym, co nie spodoba się państwu, a następnie ich wydać. W teorii to tylko tyle, ale w praktyce stanowi to sedno wątpliwej moralnie zabawy. Musicie akurat przyznać, że sam pomysł na rozgrywkę jest niepowtarzalny.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że już za tydzień odbierzemy Brotato. Być może kojarzycie ten niezależny tytuł, mogący przekonać do siebie głównie fanów dynamicznej akcji w starym, klasycznym stylu. Arenowy shooter czerpie inspiracje z gatunku roguelike, oferując nieskrępowaną, lecz miejscami naprawdę wymagającą zabawę.

Jeśli ostatnie oferty Epica aż tak do Was nie przemawiają – wszak mówimy głównie o indykach – być może wkrótce się to zmieni. Nadchodzą święta, a dla nas może oznaczać to większe prezenty od EGS. A przynajmniej tak to wyglądało w poprzednich latach.

Źródło: Epic Games Store