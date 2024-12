Gry za darmo na konsole Xbox. W ten weekend gramy bez płacenia

Nowe gry za darmo – Xbox Free Play Days

Pojawiła się nowa oferta w ramach Xbox Free Play Days. Tym razem do naszej dyspozycji oddano 6 bardzo ciekawych gier, wśród których znajdzie się coś dla miłośników wyścigów, driftu i nie tylko.

Gry za darmo na Xbox – pełna lista:

DRIFTCE

MX vs ATV Legends

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Parcel Corps

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Aby zagrać, musimy mieć jedną z trzech subskrypcji — Xbox Game Pass Core , Xbox Game Pass Standard lub Xbox Game Pass Ultimate. Gry można ogrywać do niedzieli 8 grudnia, choć są dwa wyjątki. Pozycje od Ubisoftu, czyli The Crew Motorfest i Tom Clancy’s Rainbow Six Siege są dostępne dłużej, bo do 12 grudnia.

