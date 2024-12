Gra za darmo na Steam. Odbierz teraz, bo niedługo trzeba będzie płacić

Mamy dla was kolejną świetną propozycję. Jest nowa gra za darmo na Steam. To świetna zręcznościówka, która zyskała uznanie wielu graczy na PC. Warto się pospieszyć i dodać ją do biblioteki już teraz – niedługo znowu trzeba będzie płacić!

Nowa gra za darmo na Steam. Odbierz już teraz

Nie ma tygodnia bez ciekawych gier za darmo. Tym razem na Steam możecie odebrać wydaną we wrześniu ciekawą pozycję dla miłośników gier zręcznościowych. Pankapu, bo o tym tytule mowa, to gra fabularno-zręcznościowa osadzona w świecie snów Djaha’rella – dziecka, które padło ofiarą tragicznego wydarzenia. Tytuł ma obecnie 400 ocen, które w większości są pozytywne. Nie ma zatem obaw co do jakości gry – to naprawdę przyzwoita produkcja.

Możecie ją odebrać z linku poniżej:

Co ważne, gra za darmo już 18 grudnia wróci do swojej domyślnej ceny. Koniecznie pospieszcie się i dodajcie ją do swojej biblioteki.

Odbierz inne gry za darmo

To oczywiście niejedyna pozycja, jaką możecie dodać do swojej biblioteki Steam bez opłat. Niedawno pojawiło się kilka innych gier, które są bezpłatne – ale wkrótce trzeba będzie za nie płacić. Darmowe gry znajdziecie poniżej:

