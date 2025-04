Xbox Free Play Days. Dwie gry do sprawdzenia za darmo

Jak co tydzień, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft zaprezentowali nową ofertę specjalnego wydarzenia Free Play Days, czyli darmowego weekendu dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Jest on dostępny dla wszystkich wariantów usługi, czyli Core, Standard, jak również Ultimate. Tym razem subskrybenci mogą zagrać w dwie produkcje. Poniżej znajdziecie oczywiście wszystkie informacje!

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Crime Boss: Rockay City (Optimized for Xbox Series X/S)

Moving Out 2 (Optimized for Xbox Series X/S | Smart Delivery | Xbox Play Anywhere)

Jeżeli chodzi o Crime Boss: Rockay City, jest to pierwszoosobowa gra akcji, za której stworzenie odpowiada Ingame Studios. Wcielamy się w niej w ambitnego przestępcę, Travisa Bakera, który postanowił zostać królem tytułowego Rockay City. Tron jest bowiem wolny; ostatni król umarł i rozpoczyna się zaciekła walka o władzę. Rozgrywka skupia się na zdobywaniu wpływów poprzez przejmowanie terytoriów i organizowanie napadów. Gra oferuje tryby dla pojedynczego gracza oraz dla maksymalnie trzech osób.

Moving Out 2 to natomiast produkcja, które może zakończyć Wasze przyjaźnie. No, przynajmniej istnieje takie prawdopodobieństwo. Mamy tutaj bowiem do czynienia z drugą odsłoną docenionej serii zwariowanych gier zręcznościowych, w których wraz ze znajomymi wcielamy się w pracowników firmy F.A.R.T (nie, nie to, co myślicie, tylko Furniture Arrangement & Relocation Technician). Naszym zadaniem jest pomaganie mieszkańcom w przeprowadzkach w możliwie jak najszybszy sposób. Niekoniecznie uważny i dokładny.

