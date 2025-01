Cztery nowiutkie gry za darmo na Steam. Wystarczy tylko przypisać do konta

Początek roku wiąże się z kilkoma premierami, ale jak na razie w segmencie zazwyczaj przeoczanych gier indie free-to-play. Czasami warto jednak poświęcić im nieco uwagi i sprawdzić, czy aby na pewno nie omija nas coś ciekawego.

Cztery nowe gry za darmo na Steam

Wiem, wiem, nie są to wielkie hiciory jak te oferowane niekiedy przez Epic Games Store. Nie są to także gry o skali Smite 2, które również niebawem przejedzie na model darmowy. Mimo wszystko i tak kilka propozycji wydaje się względnie ciekawych, jak choćby zbierająca mnóstwo pochwał, znajdująca się we wczesnym dostępie My Slime Garden. To gra o hodowaniu… glutów, dzięki którym ruszymy na poszukiwanie przygód na różnorodnych wyspach. Jest przy tym niezwykle urokliwa, więc wydaje się idealna na odstresowanie po pracy.

Animal Jam również wygląda całkiem nieźle, choć mówimy o grze online. I do tego takiej, który oryginalnie zadebiutowała na smartfonach, ale spotkała się tam z entuzjastycznym przyjęciem. Fani kolekcjonowania kary i strategicznego podejścia do rozgrywki mogą za to zainteresować się Fate of the Three Kingdoms, a Lost Age być może usatysfakcjonuje fanów klikerów.

Źródło: Steam