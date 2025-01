Ostatni moment na odebranie fantastycznej gry za darmo od Epica. Zaoszczędzicie 230 zł

Często piszemy o nowościach w segmencie gier za darmo czy innych propozycjach na największych platformach z grami na świecie. W przypadku Epica przypominamy również o trwającym rozdawnictwie. Są to przecież ostatnie godziny dostępności danego tytułu za darmo. Jeśli ktoś nadal go nie odebrał, ma jeszcze czas to nadrobić.

I w tym przypadku akurat zdecydowanie warto, bo mówimy o wartej 229 zł produkcji Hell Let Loose. Nie musimy jednak płacić aż tyle pieniędzy, a tak naprawdę nie musimy płacić ani grosza. Wystarczy tylko posiadać konto w serwisie Epic Games Store, udać się pod konkretny link i po prostu przypisać grę do swojej biblioteki, gdzie zostanie na zawsze. Przypominam tylko, że macie na to ledwo kilka godzin. Rozdawnictwo kończy się już dziś o godzinie 17:00.

Nowa gra za darmo od Epica jest już nam doskonale znana, więc nie będzie również żadnego zaskoczenia. Platforma ujawniła, że jako kolejny prezent gracze zgarną oferowane już niegdyś Turmoil. To symulator przedsiębiorcy naftowego w XIX wieku. Gra pozwala nie tylko na zabawę solo, ale również przez sieć. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy produkcja stanie się dostępna.

Źródło: Epic Games Store