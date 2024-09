Gry za darmo na Steam. 5 nowości w sam raz na weekend (13 września)

Deszczowy weekend nie zachęca do wychodzenia z domu, dlatego zobaczcie nowe gry za darmo, które mogą Wam umilić czas. Jest sporo akcji, ale też niepokojącego klimatu, który wedrze się do naszych głów.

Dzisiejsze gry za darmo to zbiór nowości z różnych gatunków, więc możemy postrzelać, powalczyć bronią białą czy też pozwiedzać tajemnicze światy. Najbardziej do gustu przypadł nam jednak bardzo dziwny i surrealistyczny Early Mellow, który nie jest straszny, a jednak potrafi wprowadzić gracza w jakiś niepokojący nastrój. Ale po kolei…

Chcesz gry za darmo? Oto nowości na Steam (13 września)

W zasadzie każda z pięciu dzisiejszych gier za darmo zasługuje na uwagę. Wszystko zależy od tego, co kto lubi. Fanom “dziwnych” gier polecamy wspomniane Early Mellow, które graficznie przypomina produkcje z pierwszego PlayStation. Wcielamy się w bohatera, który budzi się po wypadku samochodowym w dziwnej krainie. To krótkie około 30. minutowe doświadczenie, któremu należą się brawa za warstwę dźwiękową. Co za pokręcony klimat!

Możemy dać również szansę dopiero co udostępnionemu na Steam tytułowi Nalani: Legacy of the Ancients. To przygodowa gra akcji osadzona w mistycznym świecie łącząca intensywne walki, eksplorację świata oraz głęboką fabułę, która splata losy bogów i śmiertelników.

Spodobać się też może Ultreïa – Night of the Eclipse, czyli prequelowa historia do bardzo pozytywnie ocenianej gry Ultreïa. Trafiamy tutaj na tajemniczą pustynię, gdzie czeka nas sporo zagadek do rozwiązania.

Pozostała dwójka to Defenders, gra roguelike z niekończącymi się falami wrogów oraz PEPEZ – The game, czyli śmieszny shooter, w którym strzelamy do memów.

