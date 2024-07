Przedstawialiśmy Wam już dzisiaj ciekawego nowego FPS-a, za którego nie musimy płacić. Była też promocja na grę imprezową, której cena przez 4 kolejne tygodnie została ścięta z niemal 46 zł do zera. Jednak to nie wszystkie gry za darmo, na które warto zwrócić uwagę. Oto kolejna dostawa bezpłatnej zabawy. Mamy dla Was jedno demo wyścigów oraz 5 malutkich tytułów do pobrania za free.

Gry za darmo. Zrzut nowości (31 lipca 2024)

Jak zawsze pomijamy wszystkie badziewia, które co chwilę lądują w formie bezpłatnej na Steam. Prezentujemy tylko tytuły, które zbierają pozytywne opinie, albo są na swój sposób wyjątkowe.

Dzisiaj mamy dla Was np. uroczą grę Pushika – Cat Suika Game, która polega na łączeniu kotków w pary, karmieniu ich rybami i ubieraniu w słodziutkie stroje. Ponadto jest bardzo dobrze oceniana strzelanka Galaxy Idle Clicker, która mimo że nie wygląda jakoś zachęcająco, to posiada już blisko 100 recenzji na Steam, z czego 82% to opinie pozytywne. Coś jednak jest w tym indyczku, że tak przyciąga do siebie graczy. Spójrzcie również na Crossbow Quest, czyli relaksującą strzelankę z kuszą, w której przemierzamy średniowieczne lokacje celując do tarcz.

Ponadto na Steam wylądowała wersja demonstracyjna Super Retro GP, czyli wyścigów Formuły nawiązujących do salonów gier, do jakich chodziło się w latach 90.

Źródło: Steam, opracowanie własne