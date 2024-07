Nowy FPS na Steam. Gra za darmo z masą strzelania w opanowanym przez Yokai mieście

Oto nowa gra za darmo, którą powinniście sprawdzić, jeśli jesteście fanami akcji oraz tytułów FPS. Mowa o WANTED: Yokai Uprising, które miało swoją premierę w lipcu, ale jakoś nie przebiło się przez resztę darmowych gier zalewających ostatnio platformę Steam. Wszyscy skupili się na bezpłatnych i wielkich produkcjach, jak Dungeonborne, The First Descendant czy Once Human, zapominając o niezależnych tytułach, które również debiutowały w tym samym czasie.

Jednak warto zwracać uwagę na mniejsze gry za darmo, ponieważ często możemy znaleźć wśród nich naprawdę kapitalne tytuły, które okazują się ukrytymi perełkami. Tak było m.in. w przypadku polskiego horroru Krypta FM, który podrzucaliśmy Wam w zeszłym tygodniu. Kto jeszcze go nie pobrał, naprawdę sporo traci.

Gra za darmo na Steam – nowy FPS do pobrania

Dzisiaj chcemy Wam polecić niezauważoną przez wielu graczy nowość lipca w postaci WANTED: Yokai Uprising. To kooperacyjna pierwszoosobowa strzelanka, którą można przejść w dwie osoby na podzielonym ekranie. Twórcy gry przewidzieli również tryb singleplayer, ale gra została jednak stworzona do zabawy w duecie.

Odpalając WANTED: Yokai Uprising wkroczymy do miasta, które niegdyś spokojne, tak teraz zmaga się z najazdem organizacji Yokai ciemiężącej mieszkańców. My wcielamy się w jednego z dwóch najemników odznaczających się różnymi umiejętnościami oraz broniami. Możemy zagrać jako Blair, czyli były żołnierz uzbrojony w wyrzutnię granatów energetycznych z alternatywnym trybem strzelania przy użyciu amunicji elektrycznej. Drugą postacią jest Yen z klanu yakuza, która nigdy nie rozstaje się ze swoją zmodyfikowaną bronią z lufą strzelby i pistoletem maszynowym.

WANTED: Yokai Uprising – pobierz za darmo na Steam

W grze czeka na nas opanowane przez potwory miasto z ostatecznym i ogromnym bossem do pokonania. Miłego strzelania!

Gra nie jest szczególnie wymagająca, jeśli chodzi o “moc” komputera. Odpalimy ją posiadając procesor Intel Core i5-7500, 8 GB RAM oraz kartę graficzną GeForce GTX 1060. Kto posiada lepsze podzespoły, pogra w wyższych rozdzielczościach i z większą płynnością.

Źródło: Steam, opracowanie własne