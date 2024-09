Gry za darmo na Steam. 28 nowości, w tym FPS-y, RPG i survival horror

Steam w zasadzie codziennie wypluwa z siebie dawkę bezpłatnej rozrywki, ale jak wiadomo, nie wszystko nadaje się do pobrania. Wśród zalewu crapów można jednak wybrać coś ciekawego, albo przynajmniej takiego, co ma jakiś potencjał. Zatem zobaczcie nowe gry za darmo z ostatnich dni, którym warto dać szansę.

A osoby mające klika złotówek w portfelu niech zerkną na naszą listę 101 gier na Steam do 10 zł. Założymy się, że nie opuścicie naszego najnowszego zestawienia promocji z pustym koszykiem.

Dzisiejsza dawka darmowego grania to 28 tytułów. 12 z nich to pełne wersje, a 16 jest wersjami demonstracyjnymi, lecz również porządnie wyselekcjonowanymi, czyli z pominięciem wszelkich clickerów i innych wątpliwej jakości produkcji. Oczywiście nie liczcie na gry na najwyższym poziomie, co jednak wcale ich nie przekreśla. Niezależna scena już udowodniła, że jest w stanie dostarczyć nam niejeden zaskakujący hit.

Gry za darmo na Steam – pełne wersje do pobrania

Sprawdź gry za darmo na PC, czyli nowe wersje demo

Sporo gier i demek z listy otrzymało wyróżniające serduszko, choć może być i tak, że Wam spodobają się zupełnie inne tytuły. Poniżej znajdziecie kilka gamepley’ów z niektórych proponowanych tytułów.

Źródło: Steam / opracowanie własne