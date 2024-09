Sprawdźcie za darmo trzy gry na Steam, w tym hitowego FPS-a dla wielu graczy

Jeśli przez najbliższy weekend nie macie co robić, żadnych konkretnych planów i wygląda na to, że będziecie nudzić się w domu, chętnie coś na to poradzę. Wystarczy przecież sprawdzić trzy gry na Steam i to kompletnie za darmo!

Trzy gry na Steam za darmo przez weekend

Wracając do tematu – Valve przez najbliższy weekend oferuje dostęp do trzech tytułów zupełnie bez opłat. Warto jednak pamiętać, że nie możecie zgarnąć tych gier na zawsze, a jedynie korzystać z nich do poniedziałku włącznie. Mimo wszystko to nadal świetna okazja, aby zapoznać się z tym, co oferuje bogaty katalog platformy. W końcu jak nie trzeba płacić, to nie ma powodów, aby się martwić, że źle wydamy pieniądze.

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się tutaj Squad. To taktyczny, bardzo popularny FPS dla wielu graczy, w którym na jednej mapie spotkamy ich nawet 100! Wielkie pola bitew, mnóstwo narzędzi zniszczenia i względnie realistyczne podejście do batalii cechują ten tytuł. Co ciekawe, obecnie gracze, którzy skuszą się na zakup gry, mogą za darmo odebrać DLC. Więcej o dodatku przeczytacie w tym miejscu.

Jest też ciekawe Cross Blitz. To roguelike we wczesnym dostępie, opierający się na budowani talii i bitwach z przeciwnikami. Kluczowa jest również eksploracja i taktyczne planowanie, bo gra pozwala na unikalne wykorzystanie różnych zestawów kart. Jeśli brzmi zbyt wymagająco, zawsze możecie skusić się na Shapelab 2024. To z jednej strony gra symulacyjna, a z drugiej narzędzie do projektowania modeli 3D w VR. Idealnie, aby samemu sprawdzić, jak to jest rzeźbić w cyfrowych materiałach.

Wszystkie wymienione gry możecie również zgarnąć w niższych cenach, jeśli akurat jakaś Wam się spodoba. Gry za darmo dostępne są do 30 września, do godziny 19:00.

