Chcesz nowe gry za darmo? Zbieramy najlepsze premiery ze Steam (27 września)

Tuż przed weekendem sprawdzamy, czy na Steam pojawiły się jakieś nowe gry za darmo. Z “morza beznadziei” wybraliśmy trzy pełne wersje . Jest również kilka wersji demo oraz świeżutki dodatek do popularnego FPS-a z kotami, który swoją drogą też jest bezpłatny.

Zanim rozpocznie się weekend, pora spojrzeć na najnowsze gry za darmo, które w ostatnich godzinach zadebiutowały na Steam. Może nie jest tak kolorowo jak wczoraj, kiedy to polecaliśmy choćby brutalnego shootera FPS przypominającego Scorn, ale gusta są różne, więc lecimy z wyszukanymi darmoszkami. Swoją drogą i tak mocno je przebraliśmy, więc to co znajdziecie poniżej jest naszym zdaniem najlepszym wyborem z bezpłatnych nowości. Najbardziej ciekawe tytuły tym razem znajdziemy w wersjach demo.

Nowe gry za darmo na Steam, które miały premierę 26-27 września 2024

Wśród pełnych wersji gier mamy np. przygodowy tytuł akcji w surrealistycznym klimacie 9 Years of Dreaming. Eksplorujemy tutaj podświadomość Jacoba, który od dziewięciu lat jest w śpiączce po wypadku samochodowym. Napotkany i tajemniczy przewodnik Lumby prowadzi nas do przebudzenia.

Najfajniejsze tytuły znajdziemy dzisiaj w formie wersji demo. Pięknie prezentuje się Netherworld Covenant, czyli action roguelike, w którym gracze wykorzystują dusze poległych towarzyszy i podróżują między wymiarami, aby pokonywać potężnych przeciwników. Gra powinna spodobać się fanom serii Diablo.

Mamy też kilka strasznych gier do sprawdzenia, w tym kooperacyjny horror Bureau of Contacts dla 1-4 osób, w którym zmierzymy się z podstępnymi duchami i zjawiskami paranormalnymi. Pełna wersja kosztuje niecałe 37 zł i posiada naprawdę bardzo dobre opinie, więc warto sprawdzić gierkę za darmo przed ewentualnym zakupem.

Źródło: Steam