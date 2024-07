Nowa gra za darmo na Steam

Już 15 sierpnia na rynku ukaże się Intravenous 2, czyli mieszanka gry akcji oraz skradanki w mocnym retro sznycie, która rozkocha w sobie zarówno fanów gatunku, jak i poszukiwaczy ciekawych, klimatycznych produkcji. Przed sequelem warto jednak ograć pierwszą odsłonę. A tak się składa, że ta właśnie jest dostępna za darmo. Zainteresowani?

Jeżeli chcecie odebrać grę za darmo na Steam, to możecie skorzystać z poniższego linku:

Musicie pamiętać, że oferta jest ograniczona czasowo. Darmowa gra jest dostępna wyłącznie do dzisiaj, czyli do 16 lipca do godziny 19:00. Macie zatem ostatnie godziny na dopisanie tego tytułu do swojej biblioteki gier na platformie Valve. A czy warto?

Zdaniem niektórych, Intravenous to połączenie takich produkcji, jak Splinter Cell i Hotline Miami. Gra prezentuje się w retro stylistyce i pozwala nam wcielić się w postać specjalnego agenta, który infiltrując niebezpieczne placówki może rozwiązywać zadania na różne sposoby. Gdy nikt nas nie widzi, jesteśmy mistrzami kamuflażu i skradania się. Jeżeli plan ten nie wypali, zamieniamy się w maszynę do siania mordu oraz zniszczenia, która za wszelką cenę chce zlikwidować swój cel.

Rozgrywka w Intravenous jest piekielnie intensywna i miodna, czerpiąc garściami z klasyków gatunku, a dodatkowo wprowadzając do tego sporo mechanik i stylu uwielbianego przez współczesnych graczy.

Źródło: Steam